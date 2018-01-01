50 років дитсадку села Піща

Привітання. Спогади. Пісні та подарунки. Святково та урочисто відзначили піввіковий ювілей у дитсадку села Піща Шацького району.- Нам настільки зручно, що в нашому селі є дитсадок!, - ділиться враженнями мама вихованки ясельної групи ДНЗ та секретар сільської ради. - Наші люди вже звикли, що з 2-х років можна привести сюди свою дитину і не переживати, що з нею щось буде не так. Тому хочеться привітати увесь колектив ДНЗ з цим ювілеєм і побажати всього самого найкращого! Ми дуже цінуємо їхню працю і щиро дякуємо за виховання наших дітей... ”Будівлю дитсадка звели ще у 1968 році. Це - одне з перших типових приміщень для дошкільних закладів у тоді ще Любомльському районі. Нині у дитсадку функціонує 2 групи дітей — ясельна та старша. Загалом ДНЗ в селі Піща сьогодні відвідує 40 дошкільнят.- Цього року ми зробили поточний ремонт у групах, відремонтували харчоблок та санвузли, - розповідає завідувачка дитсадка. - Дітям у нас тепло і комфортно. Ми дякуємо усім, хто нам допомагає і піклується про наших вихованців...За 50 років через дошкільний заклад села Піща пройшло майже 2 тисячі дітей. Учні початкових класів місцевої школи з теплотою згадують час, проведений у дитсадку.- Це була найулюбленіша пора нашого дитинства, - пригадує учениця ЗОШ села Піща. - Ми завжди із задоволенням йшли в дитсадок і почувалися тут, як вдома...До ювілею вихователі та вихованці ДНЗ підготували цікаву концертну програму. Та найбільше діти раділи подарункам: від благодійного фонду “Патріоти Волині” вони отримали фрукти, іграшки та символічні повітряні кульки на згадку про свято.- Степан Петрович Івахів та його благодійний фонд системно допомагають дошкільним закладам у всіх районах виборчого округу народного депутата. Тому що, саме з дитсадка починає формуватися світогляд дитини: тут вони дорослішають, пізнають новий досвід спілкування в колективі. Хочеться вірити, що в цьому садочку завжди лунатиме дитячий сміх. І буде весело та затишно - як сьогодні, у день ювілею...”, - зауважив представник благодійного фонду “Патріоти Волині”До кінця року за сприянняу Шацький район надійде більше мільйона гривень державної субвенції: за кошти депутатського соцеконому капітально відремонтують покрівлю клубу в селі Піща та побудують дитячий майданчик в сусідньому селі Ростань.