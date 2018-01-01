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50 років дитсадку села Піща

50 років дитсадку села Піща
Привітання. Спогади. Пісні та подарунки. Святково та урочисто відзначили піввіковий ювілей у дитсадку села Піща Шацького району.

- Нам настільки зручно, що в нашому селі є дитсадок!, - ділиться враженнями мама вихованки ясельної групи ДНЗ та секретар сільської ради Олена Брега. - Наші люди вже звикли, що з 2-х років можна привести сюди свою дитину і не переживати, що з нею щось буде не так. Тому хочеться привітати увесь колектив ДНЗ з цим ювілеєм і побажати всього самого найкращого! Ми дуже цінуємо їхню працю і щиро дякуємо за виховання наших дітей... ”

Будівлю дитсадка звели ще у 1968 році. Це - одне з перших типових приміщень для дошкільних закладів у тоді ще Любомльському районі. Нині у дитсадку функціонує 2 групи дітей — ясельна та старша. Загалом ДНЗ в селі Піща сьогодні відвідує 40 дошкільнят.

- Цього року ми зробили поточний ремонт у групах, відремонтували харчоблок та санвузли, - розповідає завідувачка дитсадка Ірина Корень. - Дітям у нас тепло і комфортно. Ми дякуємо усім, хто нам допомагає і піклується про наших вихованців...

За 50 років через дошкільний заклад села Піща пройшло майже 2 тисячі дітей. Учні початкових класів місцевої школи з теплотою згадують час, проведений у дитсадку.

- Це була найулюбленіша пора нашого дитинства, - пригадує учениця ЗОШ села Піща Аня Кот. - Ми завжди із задоволенням йшли в дитсадок і почувалися тут, як вдома...

До ювілею вихователі та вихованці ДНЗ підготували цікаву концертну програму. Та найбільше діти раділи подарункам: від благодійного фонду “Патріоти Волині” вони отримали фрукти, іграшки та символічні повітряні кульки на згадку про свято.

- Степан Петрович Івахів та його благодійний фонд системно допомагають дошкільним закладам у всіх районах виборчого округу народного депутата. Тому що, саме з дитсадка починає формуватися світогляд дитини: тут вони дорослішають, пізнають новий досвід спілкування в колективі. Хочеться вірити, що в цьому садочку завжди лунатиме дитячий сміх. І буде весело та затишно - як сьогодні, у день ювілею...”, - зауважив представник благодійного фонду “Патріоти Волині” Павло Самолюк.

До кінця року за сприяння Степана Івахіва у Шацький район надійде більше мільйона гривень державної субвенції: за кошти депутатського соцеконому капітально відремонтують покрівлю клубу в селі Піща та побудують дитячий майданчик в сусідньому селі Ростань.

50 років дитсадку села Піща
50 років дитсадку села Піща
50 років дитсадку села Піща
50 років дитсадку села Піща
50 років дитсадку села Піща
50 років дитсадку села Піща
50 років дитсадку села Піща
50 років дитсадку села Піща
50 років дитсадку села Піща
50 років дитсадку села Піща
50 років дитсадку села Піща
50 років дитсадку села Піща
50 років дитсадку села Піща

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Теги: Піща, діти, освіта
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