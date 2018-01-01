Волинські міста на малюнках ХІХ століття. ФОТО





Серед населених пунктів сучасної Волинської області, в підбірці можете побачити Луцьк, Володимир-Волинський та Чорторийськ. Інші зображення показують відомі архітектурні пам’ятки, які тобі знаходились на території Волинської губернії, а сьогодні в складі Рівненської (Рівне, Дубно, Острог, Межиріч, Корець), Тернопільської (Вишнівець, Кременець) та Житомирсьої областей (Кодня, Овруч, Житомир).



Джерело фото: https://allegro.pl



Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО



Панорама на місто Луцьк Замок в Чорторийську Замок в Дубно Кременецький ліцей Панорама міста Острог Містечко Кодня Руїни Богоявленського собору, місто Острог Руїни єзуїтського монастиря, місто Острог Палац Любомирських у Рівному Вишнівецький замок Межиріцький монастир Замок в Корці Храм Святого Василя у Володимирі-Волинському Могила князя Олега в Овручі Скеля Сокіл під Житомиром

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