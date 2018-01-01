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Волинські міста на малюнках ХІХ століття. ФОТО

Волинські міста на малюнках ХІХ століття. ФОТО
В мережі Інтернет вдалось натрапити на цікаві зображення міст та містечок тогочасної Волинської губернії. Усі зображення датуються кінцем ХІХ століття.

Серед населених пунктів сучасної Волинської області, в підбірці можете побачити Луцьк, Володимир-Волинський та Чорторийськ. Інші зображення показують відомі архітектурні пам’ятки, які тобі знаходились на території Волинської губернії, а сьогодні в складі Рівненської (Рівне, Дубно, Острог, Межиріч, Корець), Тернопільської (Вишнівець, Кременець) та Житомирсьої областей (Кодня, Овруч, Житомир).

Джерело фото: https://allegro.pl

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

Панорама на місто Луцьк
Панорама на місто Луцьк
Замок в Чорторийську
Замок в Чорторийську
Замок в Дубно
Замок в Дубно
Кременецький ліцей
Кременецький ліцей
Панорама міста Острог
Панорама міста Острог
Містечко Кодня
Містечко Кодня
Руїни Богоявленського собору, місто Острог
Руїни Богоявленського собору, місто Острог
Руїни єзуїтського монастиря, місто Острог
Руїни єзуїтського монастиря, місто Острог
Палац Любомирських у Рівному
Палац Любомирських у Рівному
Вишнівецький замок
Вишнівецький замок
Межиріцький монастир
Межиріцький монастир
Замок в Корці
Замок в Корці
Храм Святого Василя у Володимирі-Волинському
Храм Святого Василя у Володимирі-Волинському
Могила князя Олега в Овручі
Могила князя Олега в Овручі
Скеля Сокіл під Житомиром
Скеля Сокіл під Житомиром

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Теги: історія, Луцьк, Волинь, ретрофото
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