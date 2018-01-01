Волинські міста на малюнках ХІХ століття. ФОТО
Сьогодні, 08:23
В мережі Інтернет вдалось натрапити на цікаві зображення міст та містечок тогочасної Волинської губернії. Усі зображення датуються кінцем ХІХ століття.
Серед населених пунктів сучасної Волинської області, в підбірці можете побачити Луцьк, Володимир-Волинський та Чорторийськ. Інші зображення показують відомі архітектурні пам’ятки, які тобі знаходились на території Волинської губернії, а сьогодні в складі Рівненської (Рівне, Дубно, Острог, Межиріч, Корець), Тернопільської (Вишнівець, Кременець) та Житомирсьої областей (Кодня, Овруч, Житомир).
Джерело фото: https://allegro.pl
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
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Серед населених пунктів сучасної Волинської області, в підбірці можете побачити Луцьк, Володимир-Волинський та Чорторийськ. Інші зображення показують відомі архітектурні пам’ятки, які тобі знаходились на території Волинської губернії, а сьогодні в складі Рівненської (Рівне, Дубно, Острог, Межиріч, Корець), Тернопільської (Вишнівець, Кременець) та Житомирсьої областей (Кодня, Овруч, Житомир).
Джерело фото: https://allegro.pl
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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