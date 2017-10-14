Для волинських атовців влаштують змагання з риболовлі
Сьогодні, 18:46
На озері Мосир, що на Ковельщині, проведуть змагання з риболовлі для учасників АТО.
Про це у спільноті Ковель Life повідомив Роман Панасюк.
"Ковельська міськрайонна організація У.Б.Д. на сході України організовує змагання по риболовлі щуки 18.11.2018 о 10.00 -15.00 озеро Мосир біля Голоб. Запрошуєм взяти участь та відпочити учасників АТО з їхніми сім'ями , сімей загиблих побратимів. Запис проводиться за телефоном 0996340030 Роман", - йдеться у повідомленні.
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Про це у спільноті Ковель Life повідомив Роман Панасюк.
"Ковельська міськрайонна організація У.Б.Д. на сході України організовує змагання по риболовлі щуки 18.11.2018 о 10.00 -15.00 озеро Мосир біля Голоб. Запрошуєм взяти участь та відпочити учасників АТО з їхніми сім'ями , сімей загиблих побратимів. Запис проводиться за телефоном 0996340030 Роман", - йдеться у повідомленні.
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