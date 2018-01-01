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Зона розваг для малюків у «Промені»*

Зона розваг для малюків у «Промені»*
А ви знаєте, що в дитячому комплексі «Смугастий носоріг» знаходиться особлива і неповторна зона для крихіток. Ви запитаєте чому?

Тому що це місце зроблене з великою любов‘ю та немає аналогів навіть в Україні! Неймовірне наповнення та казкові декорації здивують будь-якого малюка!

Давайте детальніше. Наші будиночки - це мила копія справжнього дорослого будинку. В середині кожен оформлений тематично! Наприклад: будиночок кафе, будинок машиніста, будиночок фей, а будиночок снів - тільки в нас крихітки можуть так зворушливо перепочити після веселих активностей!

В такому просторі діти не тільки граються, а і фантазують, пізнають, розвиваються. Ми подбали, щоб іграшки були найкращими безпечними та дуже цікавими.

Нещодавно у нас з’явився Новий захоплюючий мегаконструктор - це втілення мрії кожного малюка!!!! Діти розвивають образне мислення, в той же час активно проводять час. Можуть відчути себе справжніми архітекторами та потрапити у нову кольорову пригоду, яка поза сумнівом піде на користь їхньому інтелектуальному розвитку.

Крихітки дуже полюбляють наш яскравий та веселий лабіринт з сухим басейном, батутом та гірками! Ну хіба ж може бути щось краще? Це місце, в яке завжди хочеться повертатися!

Ми подбали, щоб іграшки були найкращими, безпечними та цікавими. Конструктори LEGO, які вже давно заполонили планету та іграшки французького бренду Battat є фаворитами наших маленьких гостей. І не дивно, адже кожен виріб створено з урахуванням вікових потреб та особливостей дитини.

Лялькові будиночки, кухня, дитяча залізниця американського бренду Kidkraft-найкращий подарунок від Смугастого носорога маленьким жителям Луцька! Він знає, що це втілення їхніх мрій.

Слідкуйте за новинами і пам‘ятайте, ми завжди чекаємо, завжди вам раді і готові до нових пригод з нашими крихітками. Попереду ще багато цікавих сюрпризів!!!

Зона розваг для малюків у «Промені»*
Зона розваг для малюків у «Промені»*
Зона розваг для малюків у «Промені»*
Зона розваг для малюків у «Промені»*
Зона розваг для малюків у «Промені»*
Зона розваг для малюків у «Промені»*
Зона розваг для малюків у «Промені»*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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