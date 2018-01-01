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Волинські капелани завітали з подарунками на Луганщину

Волинські капелани завітали з подарунками на Луганщину
Капелани з Волині завітали до міста Попасне Луганської області до реабілітаційного центра "Лелека".

Від луцького дитячого садочка надійшла допомога у вигляді іграшок, одягу, печива, канцелярія, книжок та іншого - пише на сторінці у facebook Ірина Крамаренко.

"Добрі люди-батьки дітей, які ходять до садочка, зібрали нашим діткам саме те, що потрібно для розвитку та розваги. ДЯКУЄМО за щире добре серце! Завідуча ребцентра "ЛЕЛЕКА" Овчаренко Наталія провела невеличкий екскурс для гостей,пригостила чаєм та кавою,розповіла про плани на майбутнє", - йдеться у дописі.

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Теги: Попасне, Луганщина
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