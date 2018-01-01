У Луцьку оберуть фірму, яка встановить валідатори у транспорті

Вибір оператора, який встановить автоматизовану систему оплати у луцькому міському транспорті, відбуватиметься у кілька етапів.Про це йшлося під час обговорення проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Правил користування міським пасажирським транспортом» у вівторок, 14 листопада.Як розповів начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради, у проекті вже прописали критерії відбору оператора.Насамперед, кандидати повинні надати необхідні документи та презентувати свої пропозиції. Конкурсний комітет матиме 15 днів, аби вивчити надану інформацію.Друге засідання планують зробити відкритим, де члени комітету прозвітують про роботу та виставлять бали. Окрім цього, претенденти мають продемонструвати обладнання, яке пропонують встановлювати у транспорті.«Протягом 5 днів претенденти мають провести тестування обладнання, яке вони хочуть встановити. Щоб пізніше не було, що презентують одне, а встановлюють інше», – зазначив Володимир Степанов.Останнє засідання конкурсного комітету буде закритим і саме там оберуть переможця конкурсу. Після цього з переможцем укладуть договір.Разом з тим у раді повідомляють, що перевірятимуть фінансову спроможність можливих операторів. Для цього кандидати повинні надати довідки з фіскальної служби про відсутність заборгованості, відсутність заборгованості по кредитах, документи, які підтверджують наявність фінансових ресурсів, або можливості їх залучення.Також раніше повідомлялося, що фінансувати встановлення обладнання буде з 4 джерел - за рахунок перевізників, оператора, міської ради та інвестора.Натомість наразі пропонують внести зміни та передбачити єдине джерело фінансування - оператор.«Можливо вимоги заскладні, але ми організуємо конкурс і побачимо, як воно буде йти. Якщо бажаючих не знайдеться, то зможемо внести зміни до проекту», – зауважив Володимир Степанов.Про строки проведення конкурсу Луцькрада проінформує додатково.