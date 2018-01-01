Аварія на Волині: позашляховик влупився у Volvo. ФОТО





Зі слів очевидців автомобіль Volvo рухався по головній дорозі, а Land Rover не надав їй переваги у русі, внаслідок чого відбулося зіткнення. Обидва автомобілі були на іноземній реєстрації, - пише



Водій Volvo отримав незначні ушкодження, сам викликав на місце “швидку”. Медики надали першу допомогу.



На місці працювала поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 14-го листопада близько 13:00 на перехресті вулиці Соборна та проспекту Перемоги зіткнулися дві автівки.Зі слів очевидців автомобіль Volvo рухався по головній дорозі, а Land Rover не надав їй переваги у русі, внаслідок чого відбулося зіткнення. Обидва автомобілі були на іноземній реєстрації, - пише Буг Водій Volvo отримав незначні ушкодження, сам викликав на місце “швидку”. Медики надали першу допомогу.На місці працювала поліція.

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