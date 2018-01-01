Аварія на Волині: позашляховик влупився у Volvo. ФОТО
Сьогодні, 16:01
У Нововолинську 14-го листопада близько 13:00 на перехресті вулиці Соборна та проспекту Перемоги зіткнулися дві автівки.
Зі слів очевидців автомобіль Volvo рухався по головній дорозі, а Land Rover не надав їй переваги у русі, внаслідок чого відбулося зіткнення. Обидва автомобілі були на іноземній реєстрації, - пише Буг.
Водій Volvo отримав незначні ушкодження, сам викликав на місце “швидку”. Медики надали першу допомогу.
На місці працювала поліція.
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Зі слів очевидців автомобіль Volvo рухався по головній дорозі, а Land Rover не надав їй переваги у русі, внаслідок чого відбулося зіткнення. Обидва автомобілі були на іноземній реєстрації, - пише Буг.
Водій Volvo отримав незначні ушкодження, сам викликав на місце “швидку”. Медики надали першу допомогу.
На місці працювала поліція.
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