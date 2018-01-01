Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині 16 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 до 17:00
с.Амбуків: ФАП, клуб, магазин,водонапірна башта, школа с.Амбуків: вул.Гагаріна,40-58; Петрова, 3-55
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с.Клопочин,Радовичі
2.10:00-15:00
с.Колона(Волиця) вул.Молодіжна
Камінь-Каширський район
1. Пл-10кВ Л-59-05 від ЛР-90 до ЗТП-359, КЛ-10кВ Л-59-01 від ЗТП-359 до ЗТП-305 та від ЗТП-359 до ЗТП-364 09:00 – 16:00 НВК «Гімназія» №2, ПП «Теплокамінь» (Котельня). м.Камінь – Каширський, вул.. Шевченка, вул.. Гагаріна, вул.. Аеродромна, вул.. Магістральна, вул.. Героїв Чорнобеля.
2. КТП-276 Л-2 09:30 – 16:00 К-Каширське МСТ (магазин), Поштове відділення, ПП Куцик Ю.Л.. с.Видерта, вул.. Ковельська.
3. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 10:00 – 16:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.
с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Локачинський район
1. ЗТП-242 9:00 – 17:00 смт.Локачі: хлібзавод
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-149 9:00 – 17:00 с.Журавець: медпункт с.Журавець вул.Шевченка
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 Л-3,4 ЗТП-375 9:00 – 17:00 ТОВ "Надія" Магазин Любомль,
ФОП Хмелярський Ігор Євгенович Міні-бар,
ФОП Семенович О. Кіоск,
ФОП Самойліч Галина Іванівна Магазин,
ФОП Куць Катерина Іванівна Магазин,
ФОП Трофимович Галина Миколаївна Магазин,
ФОП Дубій С.Ф. Магазин "Гріль-бар",
ФОП Веремчук Антоніна Володимірівна Магазин,
Благодійний центр, Горбушин Олександр Васильович Магазин вул.1 Травня 39,
Білобабка Людмила Миколаївна Магазин м.Любомль,
ФОП Мучак Роман Володимирович Магазин
ФОП Гусєв Михайло Петрович Магазин м.Любомль,
ФОП Бондаренко Олег Володимирович магазин м.Любомль вул.1-го травня, Б.Хмельницького
2 ПЛ-0.4 КТП-2 9:00 – 17:00 Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини
ФОП Власюк Микола Андрійович
м.Любомль вул.Брестська, Грушевського
3, КТП-111 9:00 – 17:00 ФОП Гурко Олександр Володимирович,
ФОП Шиць Лідія Яківна,
ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
ФОП Піскуровський Евген Степанович,
Управління державної казначейської служби України,
Любомльське споживче товариство магазин №7,
РВ УМВС України м. Любомль,
ЮА-інет-офіс,
КП Наше Місто м.Любомль вул.Володимирська, І.Франка, Незалежності,
Дружби, Героїв Крут, Брестська
місто Нововолинськ
1.09:00-18:00
м.Нововолинськ
вул.Макарова
вул.Донецька
вул.Мечнікова
вул.Ш.Руставелі
вул.Липинського
пров.Орлика
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-23 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Попова, 1-24
вул.Глінки
вул.Павлова, 1-37
вул.Л.Українки, 8-14
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..
3. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
4. Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-17:00 с.Топільне ГРП-2, церква. с.Топільне вул.Квітнева,1-35, 40-70, Ювілейна, Набережна, Паркова, Жовтнева,1-38.
6. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с Мизово вул Б Хмельницького, Незалежності,АТС,Магазин
Турійський район
1. 10:00-16:30 ФОП Мартинюк В.М.- зерносклад, П-ць Савлук В.-
стельмашня кузні, ФОП Черенова – магазин, ФАП с.Годовичі
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-164 10:00-16:30 СВК «Воля» - ферма с.Мочулки
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-165 10:00-13:00 с.Мочулки
4. ПЛ-0,4 кВ
КТП-284 10:00-16:30 Селецька с/р – клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин с.Задиби
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 до 17:00
с.Амбуків: ФАП, клуб, магазин,водонапірна башта, школа с.Амбуків: вул.Гагаріна,40-58; Петрова, 3-55
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с.Клопочин,Радовичі
2.10:00-15:00
с.Колона(Волиця) вул.Молодіжна
Камінь-Каширський район
1. Пл-10кВ Л-59-05 від ЛР-90 до ЗТП-359, КЛ-10кВ Л-59-01 від ЗТП-359 до ЗТП-305 та від ЗТП-359 до ЗТП-364 09:00 – 16:00 НВК «Гімназія» №2, ПП «Теплокамінь» (Котельня). м.Камінь – Каширський, вул.. Шевченка, вул.. Гагаріна, вул.. Аеродромна, вул.. Магістральна, вул.. Героїв Чорнобеля.
2. КТП-276 Л-2 09:30 – 16:00 К-Каширське МСТ (магазин), Поштове відділення, ПП Куцик Ю.Л.. с.Видерта, вул.. Ковельська.
3. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 10:00 – 16:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.
с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Локачинський район
1. ЗТП-242 9:00 – 17:00 смт.Локачі: хлібзавод
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-149 9:00 – 17:00 с.Журавець: медпункт с.Журавець вул.Шевченка
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 Л-3,4 ЗТП-375 9:00 – 17:00 ТОВ "Надія" Магазин Любомль,
ФОП Хмелярський Ігор Євгенович Міні-бар,
ФОП Семенович О. Кіоск,
ФОП Самойліч Галина Іванівна Магазин,
ФОП Куць Катерина Іванівна Магазин,
ФОП Трофимович Галина Миколаївна Магазин,
ФОП Дубій С.Ф. Магазин "Гріль-бар",
ФОП Веремчук Антоніна Володимірівна Магазин,
Благодійний центр, Горбушин Олександр Васильович Магазин вул.1 Травня 39,
Білобабка Людмила Миколаївна Магазин м.Любомль,
ФОП Мучак Роман Володимирович Магазин
ФОП Гусєв Михайло Петрович Магазин м.Любомль,
ФОП Бондаренко Олег Володимирович магазин м.Любомль вул.1-го травня, Б.Хмельницького
2 ПЛ-0.4 КТП-2 9:00 – 17:00 Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини
ФОП Власюк Микола Андрійович
м.Любомль вул.Брестська, Грушевського
3, КТП-111 9:00 – 17:00 ФОП Гурко Олександр Володимирович,
ФОП Шиць Лідія Яківна,
ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
ФОП Піскуровський Евген Степанович,
Управління державної казначейської служби України,
Любомльське споживче товариство магазин №7,
РВ УМВС України м. Любомль,
ЮА-інет-офіс,
КП Наше Місто м.Любомль вул.Володимирська, І.Франка, Незалежності,
Дружби, Героїв Крут, Брестська
місто Нововолинськ
1.09:00-18:00
м.Нововолинськ
вул.Макарова
вул.Донецька
вул.Мечнікова
вул.Ш.Руставелі
вул.Липинського
пров.Орлика
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-23 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Попова, 1-24
вул.Глінки
вул.Павлова, 1-37
вул.Л.Українки, 8-14
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..
3. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
4. Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-17:00 с.Топільне ГРП-2, церква. с.Топільне вул.Квітнева,1-35, 40-70, Ювілейна, Набережна, Паркова, Жовтнева,1-38.
6. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с Мизово вул Б Хмельницького, Незалежності,АТС,Магазин
Турійський район
1. 10:00-16:30 ФОП Мартинюк В.М.- зерносклад, П-ць Савлук В.-
стельмашня кузні, ФОП Черенова – магазин, ФАП с.Годовичі
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-164 10:00-16:30 СВК «Воля» - ферма с.Мочулки
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-165 10:00-13:00 с.Мочулки
4. ПЛ-0,4 кВ
КТП-284 10:00-16:30 Селецька с/р – клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин с.Задиби
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