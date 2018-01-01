Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 листопада

На Волині 16 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 до 17:00с.Амбуків: ФАП, клуб, магазин,водонапірна башта, школа с.Амбуків: вул.Гагаріна,40-58; Петрова, 3-551. 10:00-17:00с.Клопочин,Радовичі2.10:00-15:00с.Колона(Волиця) вул.Молодіжна1. Пл-10кВ Л-59-05 від ЛР-90 до ЗТП-359, КЛ-10кВ Л-59-01 від ЗТП-359 до ЗТП-305 та від ЗТП-359 до ЗТП-364 09:00 – 16:00 НВК «Гімназія» №2, ПП «Теплокамінь» (Котельня). м.Камінь – Каширський, вул.. Шевченка, вул.. Гагаріна, вул.. Аеродромна, вул.. Магістральна, вул.. Героїв Чорнобеля.2. КТП-276 Л-2 09:30 – 16:00 К-Каширське МСТ (магазин), Поштове відділення, ПП Куцик Ю.Л.. с.Видерта, вул.. Ковельська.3. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 10:00 – 16:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. ЗТП-242 9:00 – 17:00 смт.Локачі: хлібзавод2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-149 9:00 – 17:00 с.Журавець: медпункт с.Журавець вул.Шевченка1. ПЛ-0.4 Л-3,4 ЗТП-375 9:00 – 17:00 ТОВ "Надія" Магазин Любомль,ФОП Хмелярський Ігор Євгенович Міні-бар,ФОП Семенович О. Кіоск,ФОП Самойліч Галина Іванівна Магазин,ФОП Куць Катерина Іванівна Магазин,ФОП Трофимович Галина Миколаївна Магазин,ФОП Дубій С.Ф. Магазин "Гріль-бар",ФОП Веремчук Антоніна Володимірівна Магазин,Благодійний центр, Горбушин Олександр Васильович Магазин вул.1 Травня 39,Білобабка Людмила Миколаївна Магазин м.Любомль,ФОП Мучак Роман Володимирович МагазинФОП Гусєв Михайло Петрович Магазин м.Любомль,ФОП Бондаренко Олег Володимирович магазин м.Любомль вул.1-го травня, Б.Хмельницького2 ПЛ-0.4 КТП-2 9:00 – 17:00 Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медициниФОП Власюк Микола Андрійовичм.Любомль вул.Брестська, Грушевського3, КТП-111 9:00 – 17:00 ФОП Гурко Олександр Володимирович,ФОП Шиць Лідія Яківна,ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ",ФОП Піскуровський Евген Степанович,Управління державної казначейської служби України,Любомльське споживче товариство магазин №7,РВ УМВС України м. Любомль,ЮА-інет-офіс,КП Наше Місто м.Любомль вул.Володимирська, І.Франка, Незалежності,Дружби, Героїв Крут, Брестська1.09:00-18:00м.Нововолинськвул.Макаровавул.Донецькавул.Мечніковавул.Ш.Руставелівул.Липинськогопров.Орлика2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-23 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Попова, 1-24вул.Глінкивул.Павлова, 1-37вул.Л.Українки, 8-141. 9:00-17:00м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..3. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..4. Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-17:00 с.Топільне ГРП-2, церква. с.Топільне вул.Квітнева,1-35, 40-70, Ювілейна, Набережна, Паркова, Жовтнева,1-38.6. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).1. 10:00-16:00с Мизово вул Б Хмельницького, Незалежності,АТС,Магазин1. 10:00-16:30 ФОП Мартинюк В.М.- зерносклад, П-ць Савлук В.-стельмашня кузні, ФОП Черенова – магазин, ФАП с.Годовичі2. ПЛ-0,4 кВКТП-164 10:00-16:30 СВК «Воля» - ферма с.Мочулки3. ПЛ-0,4 кВКТП-165 10:00-13:00 с.Мочулки4. ПЛ-0,4 кВКТП-284 10:00-16:30 Селецька с/р – клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин с.Задиби