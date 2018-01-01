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Новорічні ранки у «Смугастому носорозі» в «Промені»*

Новорічні ранки у «Смугастому носорозі» в «Промені»*
Давайте зустрічати новорічні свята разом. Найкращі помічники Смугастого носорога готувались і організували дуже цікаву програму.

Новий Рік – це особливе свято. Він зігріває сімейним теплом та вірою в диво! Наповнює серця радістю та любов‘ю. В дитячому комплексі «Смугастий носоріг» на Вас чекатиме особлива атмосфера з неповторними святковими декораціями та цікавими заходами.

З радістю хочемо розповісти вам, що ж особливого підготували в цей казковий період.

Для наших улюблених гостей з початку грудня стартують новорічні ранки.

В програмі:

- Інтерактивна розважальна програма з конкурсами;
- Кулінарний майстер-клас;
- Неонова запальна дискотека;
- Казкові декорації;
- Яскраве шоу конфеті;
- Сюрпризи та подарунки.

Тривалість: 2 години.

25.12 на 18:00 та 28.12 на 17:00 Ми запрошуємо на новорічні вечірки за записом всіх охочих.

Також кожен тиждень на Вас чекатимуть тематичні кулінарні та творчі майстер-класи:

16.12 (12:00) майстер-клас «Новорічна ялинка з сніговичками»;
22.12 (12:00) майстер-клас «Пряничний будинок»;
25.12 (12:00) майстер клас «Прянична карусель»;
23.12 (17:00) Спільний сімейний майстер-клас для мамочок та діток з виготовлення новорічної ялинки з солодким декором;
14.12. (17:00) творчий майстер-клас.

Реєстрація: +380 (66) 755 07 57.

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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