Новорічні ранки у «Смугастому носорозі» в «Промені»*

Давайте зустрічати новорічні свята разом. Найкращі помічники Смугастого носорога готувались і організували дуже цікаву програму.Новий Рік – це особливе свято. Він зігріває сімейним теплом та вірою в диво! Наповнює серця радістю та любов‘ю. В дитячому комплексі «Смугастий носоріг» на Вас чекатиме особлива атмосфера з неповторними святковими декораціями та цікавими заходами.З радістю хочемо розповісти вам, що ж особливого підготували в цей казковий період.Для наших улюблених гостей з початку грудня стартують новорічні ранки.В програмі:- Інтерактивна розважальна програма з конкурсами;- Кулінарний майстер-клас;- Неонова запальна дискотека;- Казкові декорації;- Яскраве шоу конфеті;- Сюрпризи та подарунки.Тривалість: 2 години.25.12 на 18:00 та 28.12 на 17:00 Ми запрошуємо на новорічні вечірки за записом всіх охочих.Також кожен тиждень на Вас чекатимуть тематичні кулінарні та творчі майстер-класи:16.12 (12:00) майстер-клас «Новорічна ялинка з сніговичками»;22.12 (12:00) майстер-клас «Пряничний будинок»;25.12 (12:00) майстер клас «Прянична карусель»;23.12 (17:00) Спільний сімейний майстер-клас для мамочок та діток з виготовлення новорічної ялинки з солодким декором;14.12. (17:00) творчий майстер-клас.Реєстрація: +380 (66) 755 07 57.