Новорічні ранки у «Смугастому носорозі» в «Промені»*
Сьогодні, 18:32
Давайте зустрічати новорічні свята разом. Найкращі помічники Смугастого носорога готувались і організували дуже цікаву програму.
Новий Рік – це особливе свято. Він зігріває сімейним теплом та вірою в диво! Наповнює серця радістю та любов‘ю. В дитячому комплексі «Смугастий носоріг» на Вас чекатиме особлива атмосфера з неповторними святковими декораціями та цікавими заходами.
З радістю хочемо розповісти вам, що ж особливого підготували в цей казковий період.
Для наших улюблених гостей з початку грудня стартують новорічні ранки.
В програмі:
- Інтерактивна розважальна програма з конкурсами;
- Кулінарний майстер-клас;
- Неонова запальна дискотека;
- Казкові декорації;
- Яскраве шоу конфеті;
- Сюрпризи та подарунки.
Тривалість: 2 години.
25.12 на 18:00 та 28.12 на 17:00 Ми запрошуємо на новорічні вечірки за записом всіх охочих.
Також кожен тиждень на Вас чекатимуть тематичні кулінарні та творчі майстер-класи:
16.12 (12:00) майстер-клас «Новорічна ялинка з сніговичками»;
22.12 (12:00) майстер-клас «Пряничний будинок»;
25.12 (12:00) майстер клас «Прянична карусель»;
23.12 (17:00) Спільний сімейний майстер-клас для мамочок та діток з виготовлення новорічної ялинки з солодким декором;
14.12. (17:00) творчий майстер-клас.
Реєстрація: +380 (66) 755 07 57.
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Новий Рік – це особливе свято. Він зігріває сімейним теплом та вірою в диво! Наповнює серця радістю та любов‘ю. В дитячому комплексі «Смугастий носоріг» на Вас чекатиме особлива атмосфера з неповторними святковими декораціями та цікавими заходами.
З радістю хочемо розповісти вам, що ж особливого підготували в цей казковий період.
Для наших улюблених гостей з початку грудня стартують новорічні ранки.
В програмі:
- Інтерактивна розважальна програма з конкурсами;
- Кулінарний майстер-клас;
- Неонова запальна дискотека;
- Казкові декорації;
- Яскраве шоу конфеті;
- Сюрпризи та подарунки.
Тривалість: 2 години.
25.12 на 18:00 та 28.12 на 17:00 Ми запрошуємо на новорічні вечірки за записом всіх охочих.
Також кожен тиждень на Вас чекатимуть тематичні кулінарні та творчі майстер-класи:
16.12 (12:00) майстер-клас «Новорічна ялинка з сніговичками»;
22.12 (12:00) майстер-клас «Пряничний будинок»;
25.12 (12:00) майстер клас «Прянична карусель»;
23.12 (17:00) Спільний сімейний майстер-клас для мамочок та діток з виготовлення новорічної ялинки з солодким декором;
14.12. (17:00) творчий майстер-клас.
Реєстрація: +380 (66) 755 07 57.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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