Як долучитися до акції «Тепла іграшка надії»: 5 способів





Про те, як можна стати благодійником витративши годину часу розповіли організатори.



Традиційно, з листопада по грудень відбувається підготовчий етап благодійної акції «Тепла іграшка надії» під час якого проводять майстер-класи, шиють іграшки та готуються до великого ярмарку.



Цьогоріч від відбудеться 15 грудня у торгово-розважальному центрі ПортCity, а концерт даватимуть вихованці Палацу учнівської молоді.



Організатори кажуть, що звісно, основна мета акції – допомогти діткам з онкологією (усі кошти перераховуються на БФ «СТОПРАК».



Однак, це ще й можливість залучити багато людей до свідомої благодійності. Адже наразі чимало шахраїв, які спекулюють на фондах, тому потрібно виховувати культуру допомагати змалечку.



Оскільки «Тепла іграшка надії» - це проект, який має багато етапів, той допомогти можна у різні способи.



Пошити іграшку

Фактично – це чи найголовніша складова, адже саме ялинкові іграшки з фетру продають на ярмарку. Долучитися може будь-хто, від дитини (минулого року іграшку шили навіть 4-річні малюки, яким допомагали мами), то дорослого (традиційно, участь в акції беруть слухачі Акме-університету). Фетр – доступний матеріал, який продається у крамницях для творчості, й навіть у канцелярських магазинах. Викрійки можна знайти в інтернеті, в тому числі в групі акції у Фейсбуці. А на пошиття, залежно від рівня складності, йде година часу.



Придбати іграшку

Зрозуміло, що дехто востаннє тримав голку років двадцять тому, під час уроків трудового, а тому боїться, що іграшка вийде не ідеальна (хоча рівень майстерності ніхто не оцінує, адже головне – участь), або ж просто не має часу на творчість. Тоді можна прийти на ярмарку та придбати ялинкову іграшку собі та друзям. До речі, організатори продають й вишиті набори, які можуть стати чудовим подарунком до свят колегам, чи рідним.



Організувати майстер-клас

Провести майстерку – складніше, але часто у колективах є творчі люди, ще й з організаторськими здібностями. У школах такі майстер-класи зазвичай організовують вчителі трудового навчання, адже з дітьми краще працювати професійним педагогам, а не волонтерам. Однак, організатори теж пропонують проведення майстерок для дорослих: так, якщо певний колектив (до 20 людей) захоче долучитися, то може сконтактувати у Фейсбуці й домовитися про дату і час.



Окрім того, у грудні відбудеться майстер-клас від рукодільниці Руслани Цибуліної, яка щороку проводить його дня акції.



Принести матеріали

Якщо ж у когось є матеріали для виготовлення іграшок чи скажімо певні крамниці продають їх, то це теж участь. Наразі організатори потребують наповнювач: холлофайбер, чи синтепух, прикраси для декорування, атласні стрічки (0,5 см) та будь-який інший декор.



Стати волонтером під час ярмарку

Оскільки ярмарок зазвичай доволі масштабний, та триває з 10 ранку до 10 вечора, то «продавці», тобто волонтери мають таку собі ротацію. Вони продають іграшки по 5-10 чоловік (в обідню пору зазвичай великий наплив людей, тому й волонтерів треба більше) й змінюються кожні три години. Таким чином, кожен може приділити зовсім мало часу, однак зробити велику роботу для акції.



Також організатори шукають відеографа та фотографа, які готові будуть безкоштовно зробити промо-матеріали для ювілейної акції, цим самим теж допомігши діткам.



Зрозуміло, що допомагати насправді – просто й для цього не потрібно мати великі фінансові можливості. Тож усіх, хто хоче долучитися до «Теплої іграшки надії» просять зголошуватися у Фейсбуці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вп’яте відбувається благодійна акція «Тепла іграшка надії», яка має на меті допомогти діткам з онкологічними захворюваннями.Про те, як можна стати благодійником витративши годину часу розповіли організатори.Традиційно, з листопада по грудень відбувається підготовчий етап благодійної акції «Тепла іграшка надії» під час якого проводять майстер-класи, шиють іграшки та готуються до великого ярмарку.Цьогоріч від відбудеться 15 грудня у торгово-розважальному центрі ПортCity, а концерт даватимуть вихованці Палацу учнівської молоді.Організатори кажуть, що звісно, основна мета акції – допомогти діткам з онкологією (усі кошти перераховуються на БФ «СТОПРАК».Однак, це ще й можливість залучити багато людей до свідомої благодійності. Адже наразі чимало шахраїв, які спекулюють на фондах, тому потрібно виховувати культуру допомагати змалечку.Оскільки «Тепла іграшка надії» - це проект, який має багато етапів, той допомогти можна у різні способи.Фактично – це чи найголовніша складова, адже саме ялинкові іграшки з фетру продають на ярмарку. Долучитися може будь-хто, від дитини (минулого року іграшку шили навіть 4-річні малюки, яким допомагали мами), то дорослого (традиційно, участь в акції беруть слухачі Акме-університету). Фетр – доступний матеріал, який продається у крамницях для творчості, й навіть у канцелярських магазинах. Викрійки можна знайти в інтернеті, в тому числі в групі акції у Фейсбуці. А на пошиття, залежно від рівня складності, йде година часу.Зрозуміло, що дехто востаннє тримав голку років двадцять тому, під час уроків трудового, а тому боїться, що іграшка вийде не ідеальна (хоча рівень майстерності ніхто не оцінує, адже головне – участь), або ж просто не має часу на творчість. Тоді можна прийти на ярмарку та придбати ялинкову іграшку собі та друзям. До речі, організатори продають й вишиті набори, які можуть стати чудовим подарунком до свят колегам, чи рідним.Провести майстерку – складніше, але часто у колективах є творчі люди, ще й з організаторськими здібностями. У школах такі майстер-класи зазвичай організовують вчителі трудового навчання, адже з дітьми краще працювати професійним педагогам, а не волонтерам. Однак, організатори теж пропонують проведення майстерок для дорослих: так, якщо певний колектив (до 20 людей) захоче долучитися, то може сконтактувати у Фейсбуці й домовитися про дату і час.Окрім того, у грудні відбудеться майстер-клас від рукодільниці, яка щороку проводить його дня акції.Якщо ж у когось є матеріали для виготовлення іграшок чи скажімо певні крамниці продають їх, то це теж участь. Наразі організатори потребують наповнювач: холлофайбер, чи синтепух, прикраси для декорування, атласні стрічки (0,5 см) та будь-який інший декор.Оскільки ярмарок зазвичай доволі масштабний, та триває з 10 ранку до 10 вечора, то «продавці», тобто волонтери мають таку собі ротацію. Вони продають іграшки по 5-10 чоловік (в обідню пору зазвичай великий наплив людей, тому й волонтерів треба більше) й змінюються кожні три години. Таким чином, кожен може приділити зовсім мало часу, однак зробити велику роботу для акції.Також організатори шукають відеографа та фотографа, які готові будуть безкоштовно зробити промо-матеріали для ювілейної акції, цим самим теж допомігши діткам.Зрозуміло, що допомагати насправді – просто й для цього не потрібно мати великі фінансові можливості. Тож усіх, хто хоче долучитися до «Теплої іграшки надії» просять зголошуватися у Фейсбуці. https://www.facebook.com/groups/351785481613003/

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