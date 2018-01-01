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Мегапопулярний гурт KAZKA заспівав у Луцькому замку

Мегапопулярний гурт KAZKA заспівав у Луцькому замку
Гурт KAZKA, який виступить сьогодні у Луцьку, заспівав у Замку Любарта.

15 листопада у Луцьку виступить один із найпопулярніших молодих гуртів України - KAZKA. Команда вирушила у тур Україною з live-презентацією альбому KARMA, - пише Таблоїд Волині.

У кожному місті KAZKA виконує певну пісню під час прямого ефіру в Instagram. Для цього обирають якусь незвичайну локацію.

У Луцьку нею став художній музей, який знаходиться на території Замку Любарта.

Солістка Олександра Зарицька разом із клавішником Нікітою та майстром духових інструментів Дімою виконали композицію KARMA. Відео можна переглянути на сторінці гурту у соцмережі.

Нагадаємо, концерт гурту відбудеться 15 листопада у нічному клубі «XXI століття».

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Теги: концерт, музика
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