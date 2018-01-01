За 5 хвилин - дотла: поблизу Луцька згорів будинок. ФОТО
Сьогодні, 21:33
У селі Струмівка поблизу обласного центру Волині сталася пожежа.
Про це у соціальній мережі Facebook написав лучанин Микола Черниш.
Чоловік опублікував світлину охопленого полум’ям будинку.
«Отак буває, хто залишає горіти дрова в грубці, а сам іде з дачі додому. На моїх очах хати не стало за 5 хвилин», - прокоментував він фотографію.
За словами Черниша, пожежа сталася у селі Струмівка неподалік Луцька.
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Про це у соціальній мережі Facebook написав лучанин Микола Черниш.
Чоловік опублікував світлину охопленого полум’ям будинку.
«Отак буває, хто залишає горіти дрова в грубці, а сам іде з дачі додому. На моїх очах хати не стало за 5 хвилин», - прокоментував він фотографію.
За словами Черниша, пожежа сталася у селі Струмівка неподалік Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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