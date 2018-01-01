За 5 хвилин - дотла: поблизу Луцька згорів будинок. ФОТО





Про це у соціальній мережі Facebook написав лучанин Микола Черниш.



Чоловік опублікував світлину охопленого полум’ям будинку.



«Отак буває, хто залишає горіти дрова в грубці, а сам іде з дачі додому. На моїх очах хати не стало за 5 хвилин», - прокоментував він фотографію.



За словами Черниша, пожежа сталася у селі Струмівка неподалік Луцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Струмівка поблизу обласного центру Волині сталася пожежа.Про це у соціальній мережі Facebook написав лучанинЧоловік опублікував світлину охопленого полум’ям будинку.«Отак буває, хто залишає горіти дрова в грубці, а сам іде з дачі додому. На моїх очах хати не стало за 5 хвилин», - прокоментував він фотографію.За словами Черниша, пожежа сталася у селі Струмівка неподалік Луцька.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію