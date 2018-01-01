вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За 5 хвилин - дотла: поблизу Луцька згорів будинок. ФОТО

За 5 хвилин - дотла: поблизу Луцька згорів будинок. ФОТО
У селі Струмівка поблизу обласного центру Волині сталася пожежа.

Про це у соціальній мережі Facebook написав лучанин Микола Черниш.

Чоловік опублікував світлину охопленого полум’ям будинку.

«Отак буває, хто залишає горіти дрова в грубці, а сам іде з дачі додому. На моїх очах хати не стало за 5 хвилин», - прокоментував він фотографію.

За словами Черниша, пожежа сталася у селі Струмівка неподалік Луцька.

За 5 хвилин - дотла: поблизу Луцька згорів будинок. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відмовилися безплатно харчувати в школах дітей переселенців
Сьогодні, 22:00
За 5 хвилин - дотла: поблизу Луцька згорів будинок. ФОТО
Сьогодні, 21:33
Це могла бути провокація, - митрополит Михаїл про напад на Андріївську церкву
Сьогодні, 21:21
Пісня Монатіка – у десятці хітів популярного російського чарту
Сьогодні, 21:10
Керівницю райради на Волині від розлючених людей рятувала поліція
Сьогодні, 21:06
Схожі новини
У місті на Волині горіла господарська будівля. ФОТО У місті на Волині горіла господарська будівля. ФОТО
Сьогодні, 14:09
Пожежі на Волині: рятувальники гасили два будинки Пожежі на Волині: рятувальники гасили два будинки
13 листопад, 12:20
У селі на Волині згорів будинок: просять допомогти родині У селі на Волині згорів будинок: просять допомогти родині
12 листопад, 17:25
На Волині горіли житлові будинки На Волині горіли житлові будинки
12 листопад, 12:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відмовилися безплатно харчувати в школах дітей переселенців
Сьогодні, 22:00
 0
За 5 хвилин - дотла: поблизу Луцька згорів будинок. ФОТО
Сьогодні, 21:33
 0
Це могла бути провокація, - митрополит Михаїл про напад на Андріївську церкву
Сьогодні, 21:21
 0
Пісня Монатіка – у десятці хітів популярного російського чарту
Сьогодні, 21:10
 0
Керівницю райради на Волині від розлючених людей рятувала поліція
Сьогодні, 21:06
 0
Медіа
відео
1/8