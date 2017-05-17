вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відмовилися безплатно харчувати в школах дітей переселенців

У Луцьку відмовилися безплатно харчувати в школах дітей переселенців
На забезпечення безплатним харчуванням дітей переселенців у луцьких школах нема грошей.

Про це йдеться у відповіді за підписом секретаря Луцької міськради Григорія Пустовіта на звернення громадської організації «Переселенці Криму і Донбасу».

Громадська організація звернулася до муніципалітету із проханням забезпечити безплатним харчуванням дітей переселенців.

Відповідь міськради у соціальній мережі Facebook опублікувала активістка Аза Голощапова. «Звертались на прийом до мера у перших числах жовтня з питання надання безкоштовного харчування школярам з сімей переселенців. Отримали відповідь», - йдеться у дописі Голощапової.

У документі за підписом секретаря Луцької міськради Григорія Пустовіта йдеться, що для цього потрібно понад 500 тисяч гривень, яких у бюджеті нема.

У Луцьку відмовилися безплатно харчувати в школах дітей переселенців

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школа, переселенці, діти, харчування, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Одне з небагатьох правильних рішень міськради!
Відповісти
ГНИДИ!ДІТИ ТО СВЯТЕ
Відповісти
Вибір редактора
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відмовилися безплатно харчувати в школах дітей переселенців
Сьогодні, 22:00
За 5 хвилин - дотла: поблизу Луцька згорів будинок. ФОТО
Сьогодні, 21:33
Це могла бути провокація, - митрополит Михаїл про напад на Андріївську церкву
Сьогодні, 21:21
Пісня Монатіка – у десятці хітів популярного російського чарту
Сьогодні, 21:10
Керівницю райради на Волині від розлючених людей рятувала поліція
Сьогодні, 21:06
Схожі новини
У луцьких школах дітей годуватимуть за 20 гривень У луцьких школах дітей годуватимуть за 20 гривень
15 серпень, 10:15
Які категорії дітей годуватимуть у луцьких школах та садочках безкоштовно Які категорії дітей годуватимуть у луцьких школах та садочках безкоштовно
07 листопад, 10:00
У луцькі школи першочергово прийматимуть дітей з міста У луцькі школи першочергово прийматимуть дітей з міста
20 червень, 09:47
Як волинські нардепи голосували за безплатне харчування дітей переселенців Як волинські нардепи голосували за безплатне харчування дітей переселенців
17 травень, 2017, 18:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відмовилися безплатно харчувати в школах дітей переселенців
Сьогодні, 22:00
 0
За 5 хвилин - дотла: поблизу Луцька згорів будинок. ФОТО
Сьогодні, 21:33
 0
Це могла бути провокація, - митрополит Михаїл про напад на Андріївську церкву
Сьогодні, 21:21
 0
Пісня Монатіка – у десятці хітів популярного російського чарту
Сьогодні, 21:10
 0
Керівницю райради на Волині від розлючених людей рятувала поліція
Сьогодні, 21:06
 0
Медіа
відео
1/8