У Луцьку відмовилися безплатно харчувати в школах дітей переселенців

На забезпечення безплатним харчуванням дітей переселенців у луцьких школах нема грошей.Про це йдеться у відповіді за підписом секретаря Луцької міськрадина звернення громадської організації «Переселенці Криму і Донбасу».Громадська організація звернулася до муніципалітету із проханням забезпечити безплатним харчуванням дітей переселенців.Відповідь міськради у соціальній мережі Facebook опублікувала активістка. «Звертались на прийом до мера у перших числах жовтня з питання надання безкоштовного харчування школярам з сімей переселенців. Отримали відповідь», - йдеться у дописі Голощапової.У документі за підписом секретаря Луцької міськради Григорія Пустовіта йдеться, що для цього потрібно понад 500 тисяч гривень, яких у бюджеті нема.