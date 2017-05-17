У Луцьку відмовилися безплатно харчувати в школах дітей переселенців
Сьогодні, 22:00
На забезпечення безплатним харчуванням дітей переселенців у луцьких школах нема грошей.
Про це йдеться у відповіді за підписом секретаря Луцької міськради Григорія Пустовіта на звернення громадської організації «Переселенці Криму і Донбасу».
Громадська організація звернулася до муніципалітету із проханням забезпечити безплатним харчуванням дітей переселенців.
Відповідь міськради у соціальній мережі Facebook опублікувала активістка Аза Голощапова. «Звертались на прийом до мера у перших числах жовтня з питання надання безкоштовного харчування школярам з сімей переселенців. Отримали відповідь», - йдеться у дописі Голощапової.
У документі за підписом секретаря Луцької міськради Григорія Пустовіта йдеться, що для цього потрібно понад 500 тисяч гривень, яких у бюджеті нема.
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Про це йдеться у відповіді за підписом секретаря Луцької міськради Григорія Пустовіта на звернення громадської організації «Переселенці Криму і Донбасу».
Громадська організація звернулася до муніципалітету із проханням забезпечити безплатним харчуванням дітей переселенців.
Відповідь міськради у соціальній мережі Facebook опублікувала активістка Аза Голощапова. «Звертались на прийом до мера у перших числах жовтня з питання надання безкоштовного харчування школярам з сімей переселенців. Отримали відповідь», - йдеться у дописі Голощапової.
У документі за підписом секретаря Луцької міськради Григорія Пустовіта йдеться, що для цього потрібно понад 500 тисяч гривень, яких у бюджеті нема.
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Коментарі 2
Одне з небагатьох правильних рішень міськради!
ГНИДИ!ДІТИ ТО СВЯТЕ
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