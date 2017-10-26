Чим багатий новообраний голова Луцького міськрайонного суду

Анатолій Пахолюк задекларував землю та нерухомість у Боратині, автомобіль BMW, майже 100 тисяч гривень готівки і акції металургійного заводу.



Нагадаємо, головою Луцького міськрайонного



Минулого голову Михайла Квятковського звільнили у відставку 6 листопада.



У Анатолія Пахолюка є дружина Олена та доньки Соломія і Діана.



Суддя володіє земельною ділянкою площею 1200 "квадратів" у Боратині, квартирою у спільній власності з родичами площею 179 "квадратів" у Луцьку, житловий будинок на 237 "квадратів" у Боратині, орендує землю в Боратині на 1740 "квадратів".



Олена Пахолюк має земельну ділянку в Лищі площею 600 "квадратів", квартиру у Луцьку на 49 "квадратів" у спільній власності з Ярославом і Василем Демковичами.



Водить служитель Феміди автомобіль BMW 2011 року випуску, має право користування на TOYOTA RAV4 і Nissan Leaf.



Із цінних паперів у Пахолюка - 666 акцій Донецького металургійного заводу.



За рік суддя задекларував 208923 гривні заробітної плати у Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України в Волинській області, 345 гривень - за роботу у Національній школі суддів України, 25074 гривні - страхових виплат та отримав 29 гривень бонусів за покупки від банку.



Його дружина заробила 53430 гривень у Луцькому національному технічному університеті, 27 гривень відсотків у банку, 21 гривню бонусів. Жінка отримала 10320 гривень допомоги при народженні дитини, 40000 гривень позики на будівництво, 170 гривень заробітної плати за сумісництвом у Львівському торговельно-економічному університеті.



Анатолій Пахолюк має також 3500 доларів і 1137 гривень готівки, тобто 99137 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новообраний голова Луцького міськрайонного судузадекларував землю та нерухомість у Боратині, автомобіль BMW, майже 100 тисяч гривень готівки і акції металургійного заводу.Нагадаємо, головою Луцького міськрайонного суду Волинської області обрали Анатолія Пахолюка У Анатолія Пахолюка є дружина Олена та доньки Соломія і Діана.Суддя володіє земельною ділянкою площею 1200 "квадратів" у Боратині, квартирою у спільній власності з родичами площею 179 "квадратів" у Луцьку, житловий будинок на 237 "квадратів" у Боратині, орендує землю в Боратині на 1740 "квадратів".Олена Пахолюк має земельну ділянку в Лищі площею 600 "квадратів", квартиру у Луцьку на 49 "квадратів" у спільній власності з Ярославом і Василем Демковичами.Водить служитель Феміди автомобіль BMW 2011 року випуску, має право користування на TOYOTA RAV4 і Nissan Leaf.Із цінних паперів у Пахолюка - 666 акцій Донецького металургійного заводу.За рік суддя задекларував 208923 гривні заробітної плати у Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України в Волинській області, 345 гривень - за роботу у Національній школі суддів України, 25074 гривні - страхових виплат та отримав 29 гривень бонусів за покупки від банку.Його дружина заробила 53430 гривень у Луцькому національному технічному університеті, 27 гривень відсотків у банку, 21 гривню бонусів. Жінка отримала 10320 гривень допомоги при народженні дитини, 40000 гривень позики на будівництво, 170 гривень заробітної плати за сумісництвом у Львівському торговельно-економічному університеті.Анатолій Пахолюк має також 3500 доларів і 1137 гривень готівки, тобто 99137 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію