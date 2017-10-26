Чим багатий новообраний голова Луцького міськрайонного суду
Сьогодні, 17:10
Новообраний голова Луцького міськрайонного суду Анатолій Пахолюк задекларував землю та нерухомість у Боратині, автомобіль BMW, майже 100 тисяч гривень готівки і акції металургійного заводу.
Нагадаємо, головою Луцького міськрайонного суду Волинської області обрали Анатолія Пахолюка.
Минулого голову Михайла Квятковського звільнили у відставку 6 листопада.
У Анатолія Пахолюка є дружина Олена та доньки Соломія і Діана.
Суддя володіє земельною ділянкою площею 1200 "квадратів" у Боратині, квартирою у спільній власності з родичами площею 179 "квадратів" у Луцьку, житловий будинок на 237 "квадратів" у Боратині, орендує землю в Боратині на 1740 "квадратів".
Олена Пахолюк має земельну ділянку в Лищі площею 600 "квадратів", квартиру у Луцьку на 49 "квадратів" у спільній власності з Ярославом і Василем Демковичами.
Водить служитель Феміди автомобіль BMW 2011 року випуску, має право користування на TOYOTA RAV4 і Nissan Leaf.
Із цінних паперів у Пахолюка - 666 акцій Донецького металургійного заводу.
За рік суддя задекларував 208923 гривні заробітної плати у Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України в Волинській області, 345 гривень - за роботу у Національній школі суддів України, 25074 гривні - страхових виплат та отримав 29 гривень бонусів за покупки від банку.
Його дружина заробила 53430 гривень у Луцькому національному технічному університеті, 27 гривень відсотків у банку, 21 гривню бонусів. Жінка отримала 10320 гривень допомоги при народженні дитини, 40000 гривень позики на будівництво, 170 гривень заробітної плати за сумісництвом у Львівському торговельно-економічному університеті.
Анатолій Пахолюк має також 3500 доларів і 1137 гривень готівки, тобто 99137 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, головою Луцького міськрайонного суду Волинської області обрали Анатолія Пахолюка.
Минулого голову Михайла Квятковського звільнили у відставку 6 листопада.
У Анатолія Пахолюка є дружина Олена та доньки Соломія і Діана.
Суддя володіє земельною ділянкою площею 1200 "квадратів" у Боратині, квартирою у спільній власності з родичами площею 179 "квадратів" у Луцьку, житловий будинок на 237 "квадратів" у Боратині, орендує землю в Боратині на 1740 "квадратів".
Олена Пахолюк має земельну ділянку в Лищі площею 600 "квадратів", квартиру у Луцьку на 49 "квадратів" у спільній власності з Ярославом і Василем Демковичами.
Водить служитель Феміди автомобіль BMW 2011 року випуску, має право користування на TOYOTA RAV4 і Nissan Leaf.
Із цінних паперів у Пахолюка - 666 акцій Донецького металургійного заводу.
За рік суддя задекларував 208923 гривні заробітної плати у Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України в Волинській області, 345 гривень - за роботу у Національній школі суддів України, 25074 гривні - страхових виплат та отримав 29 гривень бонусів за покупки від банку.
Його дружина заробила 53430 гривень у Луцькому національному технічному університеті, 27 гривень відсотків у банку, 21 гривню бонусів. Жінка отримала 10320 гривень допомоги при народженні дитини, 40000 гривень позики на будівництво, 170 гривень заробітної плати за сумісництвом у Львівському торговельно-економічному університеті.
Анатолій Пахолюк має також 3500 доларів і 1137 гривень готівки, тобто 99137 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
спілка
вітає з Днем працівників сільського господарства
Останні новини
Сьогодні – відкриття MOJO disco and karaoke*
Сьогодні, 17:24
У Луцьку з'явилася Академія сучасного мистецтва
Сьогодні, 17:15
Чим багатий новообраний голова Луцького міськрайонного суду
Сьогодні, 17:10
Волинянам пропонують потурбуватися про фінансове майбутнє дітей*
Сьогодні, 16:49
Хто став новим головою Луцького міськрайонного суду
Сьогодні, 16:45
Медіа