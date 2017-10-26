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Чим багатий новообраний голова Луцького міськрайонного суду

Чим багатий новообраний голова Луцького міськрайонного суду
Новообраний голова Луцького міськрайонного суду Анатолій Пахолюк задекларував землю та нерухомість у Боратині, автомобіль BMW, майже 100 тисяч гривень готівки і акції металургійного заводу.

Нагадаємо, головою Луцького міськрайонного суду Волинської області обрали Анатолія Пахолюка.

Минулого голову Михайла Квятковського звільнили у відставку 6 листопада.

У Анатолія Пахолюка є дружина Олена та доньки Соломія і Діана.

Суддя володіє земельною ділянкою площею 1200 "квадратів" у Боратині, квартирою у спільній власності з родичами площею 179 "квадратів" у Луцьку, житловий будинок на 237 "квадратів" у Боратині, орендує землю в Боратині на 1740 "квадратів".

Олена Пахолюк має земельну ділянку в Лищі площею 600 "квадратів", квартиру у Луцьку на 49 "квадратів" у спільній власності з Ярославом і Василем Демковичами.

Водить служитель Феміди автомобіль BMW 2011 року випуску, має право користування на TOYOTA RAV4 і Nissan Leaf.

Із цінних паперів у Пахолюка - 666 акцій Донецького металургійного заводу.

За рік суддя задекларував 208923 гривні заробітної плати у Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України в Волинській області, 345 гривень - за роботу у Національній школі суддів України, 25074 гривні - страхових виплат та отримав 29 гривень бонусів за покупки від банку.

Його дружина заробила 53430 гривень у Луцькому національному технічному університеті, 27 гривень відсотків у банку, 21 гривню бонусів. Жінка отримала 10320 гривень допомоги при народженні дитини, 40000 гривень позики на будівництво, 170 гривень заробітної плати за сумісництвом у Львівському торговельно-економічному університеті.

Анатолій Пахолюк має також 3500 доларів і 1137 гривень готівки, тобто 99137 гривень.

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Теги: Анатолій Пахолюк, декларація, суд
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