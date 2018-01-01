Луцьк кримінальний: повідомили, де потрібно встановити камери, аби уникнути злочинів





Про це начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУ нацполіції у Волинській області Віталій Ковальчуквін розповів у ток-шоу "Протилежний погляд. LIVE" 16 листопада, -



Він зауважив, що у поліції допомогли вибрати найбільш небезпечні місця у місті для 64 камер.



«Перед запровадженням програми «Безпечне місто» з 2016 року поліція надала допомогу цій фірмі, яка виграла тендер у місті Луцьку. І визначили найбільш криміногенні місця, скупчення людей, де проводяться масові заходи, де трапляються ДТП», – повідомив Віталій Ковальчук.



Та додав, що камери мали встановити на площі Лесі Українки, біля Київського майдану, на проспектах Соборності та Волі, вулиці Винниченка. А камери із розпізнаванням номерних знаків - на всіх в’їздах і виїздах в місті Луцьку.



Начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування додав, що програма мала на мені не слідкувати за людьми, а надавати захист і безпеку для людей.



«У зв’язку з цим програма повинна і на даний час, як і планувалося, належить громаді, зокрема Луцькій міській раді. Громадськість повинна також контролювати, а працівники правоохоронних органів, у тому числі і поліція, яка є частиною нашого суспільства, має лише доступ з метою попередження правопорушень, їх розкриття, встановлення осіб, які викликають сумнів», – пояснив поліцейський.



До того ж, з його слів, поліція згодом матиме віддалений доступ по інтернету та через оптоволокно і так отримуватиме відеосигнал, який у подальшому працівники ситуаційної аналітики будуть аналізувати і використовувати у діяльності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку визначили найбільш криміногенні місця, у яких необхідно встановити камери спостережання за програмою «Безпечне місто».Про це начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУ нацполіції у Волинській областівін розповів у ток-шоу "Протилежний погляд. LIVE" 16 листопада, - пише Конкурент.Він зауважив, що у поліції допомогли вибрати найбільш небезпечні місця у місті для 64 камер.«Перед запровадженням програми «Безпечне місто» з 2016 року поліція надала допомогу цій фірмі, яка виграла тендер у місті Луцьку. І визначили найбільш криміногенні місця, скупчення людей, де проводяться масові заходи, де трапляються ДТП», – повідомив Віталій Ковальчук.Та додав, що камери мали встановити на площі Лесі Українки, біля Київського майдану, на проспектах Соборності та Волі, вулиці Винниченка. А камери із розпізнаванням номерних знаків - на всіх в’їздах і виїздах в місті Луцьку.Начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування додав, що програма мала на мені не слідкувати за людьми, а надавати захист і безпеку для людей.«У зв’язку з цим програма повинна і на даний час, як і планувалося, належить громаді, зокрема Луцькій міській раді. Громадськість повинна також контролювати, а працівники правоохоронних органів, у тому числі і поліція, яка є частиною нашого суспільства, має лише доступ з метою попередження правопорушень, їх розкриття, встановлення осіб, які викликають сумнів», – пояснив поліцейський.До того ж, з його слів, поліція згодом матиме віддалений доступ по інтернету та через оптоволокно і так отримуватиме відеосигнал, який у подальшому працівники ситуаційної аналітики будуть аналізувати і використовувати у діяльності.

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