У Ковелі за тиждень на мережах водопостачання сталося 4 аварії
Сьогодні, 19:40
У місті Ковелі за тиждень на мережах водопостачання сталося 4 аварійні ситуації.
Станом на 16.11.2018 року всі витоки було ліквідовано - повідомляють повідомили на сайті "Ковельводоканалу".
ґза тиждень на мережах водовідведення ліквідували 36 забоїв.
Зокрема вилучили сміття з мереж водовідведення по вул. 40р. Перемоги, 3, вул. Володимирська, 101, вул. Садова, 14а.
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Станом на 16.11.2018 року всі витоки було ліквідовано - повідомляють повідомили на сайті "Ковельводоканалу".
ґза тиждень на мережах водовідведення ліквідували 36 забоїв.
Зокрема вилучили сміття з мереж водовідведення по вул. 40р. Перемоги, 3, вул. Володимирська, 101, вул. Садова, 14а.
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