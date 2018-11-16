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У Ковелі за тиждень на мережах водопостачання сталося 4 аварії

У Ковелі за тиждень на мережах водопостачання сталося 4 аварії
У місті Ковелі за тиждень на мережах водопостачання сталося 4 аварійні ситуації.

Станом на 16.11.2018 року всі витоки було ліквідовано - повідомляють повідомили на сайті "Ковельводоканалу".

ґза тиждень на мережах водовідведення ліквідували 36 забоїв.

Зокрема вилучили сміття з мереж водовідведення по вул. 40р. Перемоги, 3, вул. Володимирська, 101, вул. Садова, 14а.


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Теги: Ковель, аварія, ремонт
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