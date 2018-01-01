Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим

Олександра Барановича, який майже місяць вважався зниклим безвісти.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли прес-службі поліції Волині.



Нагадаємо,



Тіло Олександра Барановича знайшли 19 листопада вдень у річці Стир. Ознак насильницької смерті не виявили.



Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Знайшли мертвим 19-річного, який майже місяць вважався зниклим безвісти.Про церозповіли прес-службі поліції Волині.Нагадаємо, хлопець ще у неділю, 28 жовтня, пішов з дому і не повернувся. Майже місяць його розшукували правоохоронці та близькі.Тіло Олександра Барановича знайшли 19 листопада вдень у річці Стир. Ознак насильницької смерті не виявили.Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію