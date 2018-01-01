Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Сьогодні, 11:29
Знайшли мертвим 19-річного Олександра Барановича, який майже місяць вважався зниклим безвісти.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли прес-службі поліції Волині.
Нагадаємо, хлопець ще у неділю, 28 жовтня, пішов з дому і не повернувся. Майже місяць його розшукували правоохоронці та близькі.
Тіло Олександра Барановича знайшли 19 листопада вдень у річці Стир. Ознак насильницької смерті не виявили.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли прес-службі поліції Волині.
Нагадаємо, хлопець ще у неділю, 28 жовтня, пішов з дому і не повернувся. Майже місяць його розшукували правоохоронці та близькі.
Тіло Олександра Барановича знайшли 19 листопада вдень у річці Стир. Ознак насильницької смерті не виявили.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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