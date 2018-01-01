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Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим

Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Знайшли мертвим 19-річного Олександра Барановича, який майже місяць вважався зниклим безвісти.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли прес-службі поліції Волині.

Нагадаємо, хлопець ще у неділю, 28 жовтня, пішов з дому і не повернувся. Майже місяць його розшукували правоохоронці та близькі.

Тіло Олександра Барановича знайшли 19 листопада вдень у річці Стир. Ознак насильницької смерті не виявили.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.



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Теги: смерть, розшук, Луцьк, Ковельська
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