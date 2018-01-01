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Волинський тартак на столітніх світлинах

Волинський тартак на столітніх світлинах
Напевно, у більшості читачів слово «тартак» асоціюється в першу чергу з легендарним волинським гуртом «ТАРТАК». Проте варто знати, що синонімом слова «тартак» є слово лісопильня, тобто місце, де здійснюється деревообробне виробництво.

Перші тартаки з'явилися на Волині ще в далекому XV столітті, проте навіть їх малюнки знайти не вдалось. Найстаріші зображення волинських тартаків відносяться до початку ХХ століття. На сайті найбільших цифрових архівів Європи вдалось відшукати підтвердження усьому вищесказаному. Приміром, на сторінці Австрійського державного архіву знаходиться багато світлин із волинськими тартаками часів Першої світової війни, більшість з них були зведені австрійцями, з метою вивезення цінної волинської деревини в Європу у 1914-1918 роках.

Друга частина фотопідбірки стосується Волині 1920-х років, фото волинських тартаків тих часів зберігаються у Польському цифровому архіві. Адже у міжвоєнний період з Волинського воєводства на експорт до Європи поляки активно вивозили ліс, і для цього їм потрібно було необхідне устаткування. Також на фото є німецько-англійський тартак, який на Волині побудували ймовірно інвестори у міжвоєнний період. З проголошенням Незалежності, багато, що змінилось, власниками більшості волинських тартаків тепер є українці.

Отож, в далекому 1996 році, лідер легендарного гурту «ТАРТАК», волинянин Олександр Положинський, не випадково обрав таку назву для свого дітища, адже на Волині завжди було багато тартаків, лісів та деревини і, можна сказати, асоціюється з нашим регіоном.

Джерело фото: audiovis.nac.gov.pl, Österreichisches Staatsarchiv

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
Тартак у с. Воротнів, Луцький р-н, 1914-1918 рр.
Тартак у с. Воротнів, Луцький р-н, 1914-1918 рр.
Тартак на Волині, 1915 р.
Тартак на Волині, 1915 р.
Тартак на Волині, 1915 р.
Тартак на Волині, 1915 р.
Тартак на Волині, 1915 р.
Тартак на Волині, 1915 р.
Тартак у с Воротнів, Луцький р-н, 1915 р.
Тартак у с Воротнів, Луцький р-н, 1915 р.
Тартак на Волині, 1915 р.
Тартак на Волині, 1915 р.
Тартак на Волині, 1915 р.
Тартак на Волині, 1915 р.
Тартак на Волині, 1915 р.
Тартак на Волині, 1915 р.
Тартак в містечку Олика. Відвідини польського президента І. Мостицького, 1920-ті роки
Тартак в містечку Олика. Відвідини польського президента І. Мостицького, 1920-ті роки
Тартак десь на Волині, 1920-ті роки
Тартак десь на Волині, 1920-ті роки
Німецько-англійський тартак, десь на Волині, 1920-ті роки
Німецько-англійський тартак, десь на Волині, 1920-ті роки
Німецько-англійський тартак, десь на Волині чи Галичині, 1920-ті роки
Німецько-англійський тартак, десь на Волині чи Галичині, 1920-ті роки
Тартак на Волині, 1920 р.
Тартак на Волині, 1920 р.
Тартак в місті Рівному, 1920-ті роки
Тартак в місті Рівному, 1920-ті роки

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Теги: історія, ВолиньPost, ретрофото, ретро, Волинь, тартак
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Коментарі 1
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Дякую автору, чудові фото.
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