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У Луцьку стукнулись два Volkswagen. ФОТО

У Луцьку стукнулись два Volkswagen. ФОТО
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого вчергове трапилась аварія.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Нагадаємо, 20 листопада на цій же вулиці сталася ДТП – легковик залишився без «передка».

А днем раніше, 19 листопада, Mercedes зіткнувся з ГАЗель.

Зазначають, що зіткнулися два автомобіль Volkswagen – Caddy та Transporter.

Автомобілі зазнали незначних пошкоджень.

На місці працює патрульна поліція.
У Луцьку стукнулись два Volkswagen. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Карпенка-Карого
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