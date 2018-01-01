У Луцьку стукнулись два Volkswagen. ФОТО
Сьогодні, 13:40
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого вчергове трапилась аварія.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Нагадаємо, 20 листопада на цій же вулиці сталася ДТП – легковик залишився без «передка».
А днем раніше, 19 листопада, Mercedes зіткнувся з ГАЗель.
Зазначають, що зіткнулися два автомобіль Volkswagen – Caddy та Transporter.
Автомобілі зазнали незначних пошкоджень.
На місці працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Нагадаємо, 20 листопада на цій же вулиці сталася ДТП – легковик залишився без «передка».
А днем раніше, 19 листопада, Mercedes зіткнувся з ГАЗель.
Зазначають, що зіткнулися два автомобіль Volkswagen – Caddy та Transporter.
Автомобілі зазнали незначних пошкоджень.
На місці працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Володимирі з'явиться екопарковка за мільйон гривень
Сьогодні, 14:25
Залишили ключ під ковриком: на Волині обікрали будинок
Сьогодні, 13:48
У Луцьку стукнулись два Volkswagen. ФОТО
Сьогодні, 13:40
Луцькій маршрутці хочуть заборонити їздити центром міста
Сьогодні, 13:28
Медіа