У Луцьку стукнулись два Volkswagen. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Нагадаємо, 20 листопада на цій же вулиці сталася ДТП –



А днем раніше, 19 листопада,



Зазначають, що зіткнулися два автомобіль Volkswagen – Caddy та Transporter.



Автомобілі зазнали незначних пошкоджень.



На місці працює патрульна поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого вчергове трапилась аварія.Про цеповідомили очевидці події.Нагадаємо, 20 листопада на цій же вулиці сталася ДТП – легковик залишився без «передка» А днем раніше, 19 листопада, Mercedes зіткнувся з ГАЗель Зазначають, що зіткнулися два автомобіль Volkswagen – Caddy та Transporter.Автомобілі зазнали незначних пошкоджень.На місці працює патрульна поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію