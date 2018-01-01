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У Луцьку легковик влетів у джип. ВІДЕО

У Луцьку легковик влетів у джип. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Набережній трапилась подвійна ДТП.

Відео інциденту виклав Олександр Смик на своїй сторінці у Facebook.

Водій чорного позашляховика, ймовірно, не врахував дорожніх обставин і завернув у двір. У нього на швидкості влетів легковик.

Внаслідок удару позашляховик розвернуло, і він зачепив ще одну автівку, яка виїжджала із двору.


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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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