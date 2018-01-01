У Луцьку легковик влетів у джип. ВІДЕО





Відео інциденту виклав Олександр Смик на своїй сторінці у



Водій чорного позашляховика, ймовірно, не врахував дорожніх обставин і завернув у двір. У нього на швидкості влетів легковик.



Внаслідок удару позашляховик розвернуло, і він зачепив ще одну автівку, яка виїжджала із двору.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Набережній трапилась подвійна ДТП.Відео інциденту виклавна своїй сторінці у Facebook Водій чорного позашляховика, ймовірно, не врахував дорожніх обставин і завернув у двір. У нього на швидкості влетів легковик.Внаслідок удару позашляховик розвернуло, і він зачепив ще одну автівку, яка виїжджала із двору.

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