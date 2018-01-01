У пожежі на Волині загинув малюк, ще одна дитина – у лікарні





Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 23 листопада о 10:30, – повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі управління ДСНС у Волинській області.



На місце виклику направили дві машини рятувальників. До приїзду співробітників ДСНС з кімнати, що горіла, мати винесла двох дітей – віком 4 і 1,5 роки.



Півторарічна дівчинка померла в кареті швидкої допомоги. Старша дівчинка – в лікарні.



Пожежу ліквідували за лічені хвилини.



Ймовірна причина пожежі – дитячі пустощі з побутовими електроприладами.

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