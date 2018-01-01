У пожежі на Волині загинув малюк, ще одна дитина – у лікарні
Сьогодні, 13:36
У Ковелі в будинку на провулку Тараса Шевченка сталася пожежа. Внаслідок загорання півторарічна дівчинка померла у кареті швидкої допомоги.
Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 23 листопада о 10:30, – повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі управління ДСНС у Волинській області.
На місце виклику направили дві машини рятувальників. До приїзду співробітників ДСНС з кімнати, що горіла, мати винесла двох дітей – віком 4 і 1,5 роки.
Півторарічна дівчинка померла в кареті швидкої допомоги. Старша дівчинка – в лікарні.
Пожежу ліквідували за лічені хвилини.
Ймовірна причина пожежі – дитячі пустощі з побутовими електроприладами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 23 листопада о 10:30, – повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі управління ДСНС у Волинській області.
На місце виклику направили дві машини рятувальників. До приїзду співробітників ДСНС з кімнати, що горіла, мати винесла двох дітей – віком 4 і 1,5 роки.
Півторарічна дівчинка померла в кареті швидкої допомоги. Старша дівчинка – в лікарні.
Пожежу ліквідували за лічені хвилини.
Ймовірна причина пожежі – дитячі пустощі з побутовими електроприладами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині невідомі обікрали хлів
Сьогодні, 14:01
У пожежі на Волині загинув малюк, ще одна дитина – у лікарні
Сьогодні, 13:36
На Одещині в закинутому будинку знайшли тіло 9-річної дівчинки
Сьогодні, 13:11
Медіа