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У пожежі на Волині загинув малюк, ще одна дитина – у лікарні. ФОТО

У пожежі на Волині загинув малюк, ще одна дитина – у лікарні. ФОТО
У Ковелі в будинку на провулку Тараса Шевченка сталася пожежа. Внаслідок загорання півторарічна дівчинка померла у кареті швидкої допомоги.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 23 листопада о 10:30, – повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі управління ДСНС у Волинській області.

На місце виклику направили дві машини рятувальників. До приїзду співробітників ДСНС з кімнати, що горіла, мати винесла двох дітей – віком 4 і 1,5 роки.

Півторарічна дівчинка померла в кареті швидкої допомоги. Старша дівчинка – в лікарні.

Пожежу ліквідували за лічені хвилини.

Ймовірна причина пожежі – дитячі пустощі з побутовими електроприладами.
У пожежі на Волині загинув малюк, ще одна дитина – у лікарні. ФОТО
У пожежі на Волині загинув малюк, ще одна дитина – у лікарні. ФОТО

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Теги: пожежа, смерть, Ковель, лікарня, Волинь
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