Лучани радіють першому снігу. ФОТО





Світлинами лучани діляться у соціальних мережах.



Зокрема екс-депутат Луцької міськради Олександр Пиза опублікував фотографію. «Зараз», - написав він.







Не тамувала емоцій і користувачка Галина Цимбал-Ковбаса. «Уррррряяяяяя!!! Сніііііііііг!!! Першиииииииий!!!!!!!!!!!!!!» - йдеться в її дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку надвечір сьогодні, 23 листопада, випав перший сніг.Світлинами лучани діляться у соціальних мережах.Зокрема екс-депутат Луцької міськрадиопублікував фотографію. «Зараз», - написав він.Не тамувала емоцій і користувачка. «Уррррряяяяяя!!! Сніііііііііг!!! Першиииииииий!!!!!!!!!!!!!!» - йдеться в її дописі.

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