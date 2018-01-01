Лучани радіють першому снігу. ФОТО
Сьогодні, 22:06
У Луцьку надвечір сьогодні, 23 листопада, випав перший сніг.
Світлинами лучани діляться у соціальних мережах.
Зокрема екс-депутат Луцької міськради Олександр Пиза опублікував фотографію. «Зараз», - написав він.
Не тамувала емоцій і користувачка Галина Цимбал-Ковбаса. «Уррррряяяяяя!!! Сніііііііііг!!! Першиииииииий!!!!!!!!!!!!!!» - йдеться в її дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлинами лучани діляться у соціальних мережах.
Зокрема екс-депутат Луцької міськради Олександр Пиза опублікував фотографію. «Зараз», - написав він.
Не тамувала емоцій і користувачка Галина Цимбал-Ковбаса. «Уррррряяяяяя!!! Сніііііііііг!!! Першиииииииий!!!!!!!!!!!!!!» - йдеться в її дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Когось конкретно ковбасить :)))
Де сніг????Хто що курить?
Останні новини
«Чорна п’ятниця» в ТРЦ «ПортCity». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 22:15
Лучани радіють першому снігу. ФОТО
Сьогодні, 22:06
Луцькі волонтери планують привітати 15 тисяч дітей
Сьогодні, 21:33
У Луцьку розпочався фестиваль «Docudays UA». ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
Медіа