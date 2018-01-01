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Лучани радіють першому снігу. ФОТО

Лучани радіють першому снігу. ФОТО
У Луцьку надвечір сьогодні, 23 листопада, випав перший сніг.

Світлинами лучани діляться у соціальних мережах.

Зокрема екс-депутат Луцької міськради Олександр Пиза опублікував фотографію. «Зараз», - написав він.

Лучани радіють першому снігу. ФОТО


Не тамувала емоцій і користувачка Галина Цимбал-Ковбаса. «Уррррряяяяяя!!! Сніііііііііг!!! Першиииииииий!!!!!!!!!!!!!!» - йдеться в її дописі.

Лучани радіють першому снігу. ФОТО

Лучани радіють першому снігу. ФОТО
Лучани радіють першому снігу. ФОТО
Лучани радіють першому снігу. ФОТО
Лучани радіють першому снігу. ФОТО

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Теги: сніг, Луцьк
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Коментарі 2
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Когось конкретно ковбасить :)))
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Де сніг????Хто що курить?
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