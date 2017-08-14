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Три волинські громади – у топі найбагатших в Україні

Три волинські громади – у топі найбагатших в Україні
Три волинські ОТГ увійшли в ТОП-20 найуспішніших громад країни за показниками фінансової діяльності.

У третій класифікаційній групі (ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис. жителів) із 227 громад Боратинська громада посіла перше місце в Україні.

Тринадцяту сходинку посіла Княгининівська громада, дев'ятнадцяту - Заборольська.

Варто зауважити, що торік Княгининівська громада була на 11-му місці, Заборольська - на 14-му.
Три волинські громади – у топі найбагатших в Україні


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Теги: рейтинг, громади, Волинь
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