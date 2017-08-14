Три волинські громади – у топі найбагатших в Україні





У третій класифікаційній групі (ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис. жителів) із 227 громад Боратинська громада посіла перше місце в Україні.



Тринадцяту сходинку посіла Княгининівська громада, дев'ятнадцяту - Заборольська.



Варто зауважити, що торік Княгининівська громада була на 11-му місці, Заборольська - на 14-му.





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