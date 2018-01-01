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Яким був фронтовий театр на Волині 100 років тому

Яким був фронтовий театр на Волині 100 років тому
В Австрійському державному архіві вдалось розшукати незвичні світлини, зроблені на Волині 100 років тому.

Фото називаються "фронтовий театр на Волині". Мова йде про театр, в якому грали ролі військові австрійської армії в роки Першої світової війни. Вистави такого театру мали на меті відволікти солдат від війни та підняти бойовий дух.

Світлини з фронтовим театром були зроблені поблизу урочища Богуславка, а це по дорозі між селищем Цумань та селом Берестяни Ківерцівского району Волинської області.

На офіційній сторінці Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" є згадка про те, що в роки Першої світової війни в урочищі й справді дислокувались австрійські війська, також там сказано про походження назви цієї місцини.

Дослівно: «Назва урочища походить від назви села Богуславка. Зараз такого населеного пункту не існує, але на старих картах початку ХХ ст. воно позначене, а поряд - гута (склозавод) литовсько-польських магнатів Радзивилів. Ймовірно, Богуславка названа в честь одного з князів Радзивилів, в роду яких було декілька осіб з іменем Богуслав.

В першу світову в 1915 році по цій місцевості проходила лінія фронту, яка розділяла Цуманську пущу навпіл ( по лінії Чорниж – Берестяни – Богуславка – Цумань). На сліди подій столітньої давнини ще й досі можна потрапити в лісі – це ями від бліндажів, траншеї, що тягнуться на кілометри. Гута потрапила під артилерійський обстріл і була зруйнована, можливо саме під час бойових дій Луцького (Брусилівського) прориву 1916 року.

Неподалік ставків в урочищі Богуславка є пам’ятник-хрест на захороненні часів першої світової. По неперевіреній інформації, захоронення було поряд з польовим шпиталем».

На фото можемо побачити примітивні декорації, кількох акторів на сцені та глядачів, які із захватом спостерігають за тим, що діється на сцені.

Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv
Тетяна Яцечко-Блаженко

Яким був фронтовий театр на Волині 100 років тому
Яким був фронтовий театр на Волині 100 років тому

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Теги: історія, фото
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