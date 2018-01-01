Стрілянина у Ковелі: повідомили про трьох загиблих
Сьогодні, 14:39
У Ковелі у будинку на вулиці Володимирській сьогодні, 26 листопада, чоловік застрелив свого зятя та його батька, а згодом вчинив самогубство.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо, що між чоловіками виникла суперечка через несплачені борги. Під час конфлікту чоловік застрелив зятя і свата з автомата Калашникова, а потім застрелився сам.
Деталі події – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо, що між чоловіками виникла суперечка через несплачені борги. Під час конфлікту чоловік застрелив зятя і свата з автомата Калашникова, а потім застрелився сам.
Деталі події – згодом.
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