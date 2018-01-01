Стрілянина у Ковелі: повідомили про трьох загиблих





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Відомо, що між чоловіками виникла суперечка через несплачені борги. Під час конфлікту чоловік застрелив зятя і свата з автомата Калашникова, а потім застрелився сам.



Деталі події – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі у будинку на вулиці Володимирській сьогодні, 26 листопада, чоловік застрелив свого зятя та його батька, а згодом вчинив самогубство.Про цестало відомо з власних джерел.Відомо, що між чоловіками виникла суперечка через несплачені борги. Під час конфлікту чоловік застрелив зятя і свата з автомата Калашникова, а потім застрелився сам.Деталі події – згодом.

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