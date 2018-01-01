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Стрілянина у Ковелі: повідомили про трьох загиблих

Стрілянина у Ковелі: повідомили про трьох загиблих
У Ковелі у будинку на вулиці Володимирській сьогодні, 26 листопада, чоловік застрелив свого зятя та його батька, а згодом вчинив самогубство.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Відомо, що між чоловіками виникла суперечка через несплачені борги. Під час конфлікту чоловік застрелив зятя і свата з автомата Калашникова, а потім застрелився сам.

Деталі події – згодом.

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Теги: Ковель, вбивство, самогубство
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