«Ласку» просять не з’їдати міський бюджет, а шукати кошти самостійно
Сьогодні, 11:03
Депутати вважають, що КП «Ласка» має залучати більше грантів та фінансових допомог, аби не витрачати кошти міського бюджету.
Про це йшлося на комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства у вівторок, 27 листопада.
Нагадаємо, що загалом з міського бюджету на потреби комунального підприємства планують виділити 5 мільйонів 600 тисяч гривень. Ці гроші хочуть спрямувати на зарплату працівників, ремонтні роботи, купівлю медикаментів та препаратів, які необхідні для вакцинації та стерилізації тварин.
Депутати підтримали проект рішення, проте наголосили, що у подальшому підприємство має шукати інші шляхи фінансування, працювати над залученням грантів та допомог від благодійних організацій.
Відтак, доручили КП «Ласка» напрацювати відповідні пропозиції та через три місяці прозвітуватися перед міською радою.
«Ми зацікавлені в тому, аби ви не з’їдали міський бюджет. Які заходи будуть проводитися в частині залучення коштів? Я маю на увазі грантів та допомог. Ми мусимо комплексно підходити до цих питань. Маємо напрацювати такі програми, аби міський бюджет не фінансував будівництво корпусів та вольєрів. Через три місяці готуйтеся надати інформацію не тільки про те, як освоїти 6 мільйонів гривень, а й про те, що ви вже напрацювали», – зазначив голова комісії Андрій Козюра.
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Про це йшлося на комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства у вівторок, 27 листопада.
Нагадаємо, що загалом з міського бюджету на потреби комунального підприємства планують виділити 5 мільйонів 600 тисяч гривень. Ці гроші хочуть спрямувати на зарплату працівників, ремонтні роботи, купівлю медикаментів та препаратів, які необхідні для вакцинації та стерилізації тварин.
Депутати підтримали проект рішення, проте наголосили, що у подальшому підприємство має шукати інші шляхи фінансування, працювати над залученням грантів та допомог від благодійних організацій.
Відтак, доручили КП «Ласка» напрацювати відповідні пропозиції та через три місяці прозвітуватися перед міською радою.
«Ми зацікавлені в тому, аби ви не з’їдали міський бюджет. Які заходи будуть проводитися в частині залучення коштів? Я маю на увазі грантів та допомог. Ми мусимо комплексно підходити до цих питань. Маємо напрацювати такі програми, аби міський бюджет не фінансував будівництво корпусів та вольєрів. Через три місяці готуйтеся надати інформацію не тільки про те, як освоїти 6 мільйонів гривень, а й про те, що ви вже напрацювали», – зазначив голова комісії Андрій Козюра.
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Коментарі 2
А може депутати перестануть їсти кошти з бюджету,а почнуть самостійно заробляти.
Козюра, ти багато поміг, "благодійник"?
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