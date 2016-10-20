На Волині «накрили» 12 підпільних заправок
Сьогодні, 10:41
На Волині з початку року припинили діяльність 12 підпільних АЗС, а з незаконного обігу вилучили 73,2 тисячі літрів пального сумнівної якості.
Про це учасників засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Волинської ОДА поінформувала начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Вартість вилученого пального, що реалізовувалися з порушенням вимог чинного законодавства, - понад 2,2 мільйона гривень.
Щодо нелегальних АЗС, розташованих на приватній території, то керівник волинських фіскалів запропонувала скоординувати роботу юридичних підрозділів правоохоронних та контролюючих органів з тим, щоб подати до судових органів мотивовані позови для винесення судових рішень про припинення протиправної діяльності та демонтаж АГЗС на землях приватної власності.
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Про це учасників засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Волинської ОДА поінформувала начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Вартість вилученого пального, що реалізовувалися з порушенням вимог чинного законодавства, - понад 2,2 мільйона гривень.
Щодо нелегальних АЗС, розташованих на приватній території, то керівник волинських фіскалів запропонувала скоординувати роботу юридичних підрозділів правоохоронних та контролюючих органів з тим, щоб подати до судових органів мотивовані позови для винесення судових рішень про припинення протиправної діяльності та демонтаж АГЗС на землях приватної власності.
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