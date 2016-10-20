вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині «накрили» 12 підпільних заправок

На Волині «накрили» 12 підпільних заправок
На Волині з початку року припинили діяльність 12 підпільних АЗС, а з незаконного обігу вилучили 73,2 тисячі літрів пального сумнівної якості.

Про це учасників засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Волинської ОДА поінформувала начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.

Вартість вилученого пального, що реалізовувалися з порушенням вимог чинного законодавства, - понад 2,2 мільйона гривень.

Щодо нелегальних АЗС, розташованих на приватній території, то керівник волинських фіскалів запропонувала скоординувати роботу юридичних підрозділів правоохоронних та контролюючих органів з тим, щоб подати до судових органів мотивовані позови для винесення судових рішень про припинення протиправної діяльності та демонтаж АГЗС на землях приватної власності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заправки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни отримують фейкові виклики до військкомату
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині люди 10 років потерпають від підтоплення будинків
Сьогодні, 11:04
У Києві п'яний чоловік з ножем напав на дівчину в маршрутці
Сьогодні, 10:56
На Волині «накрили» 12 підпільних заправок
Сьогодні, 10:41
На Волині загорівся гараж з автівкою. ФОТО
Сьогодні, 10:38
Смертельну стрілянину в Ковелі влаштував пастор церкви, – ЗМІ. ВІДЕО
Сьогодні, 10:29
Схожі новини
На Волині «накрили» три нелегальні заправки. ФОТО На Волині «накрили» три нелегальні заправки. ФОТО
12 листопад, 12:18
На луцьких заправках встановили скриньки для кришечок для атошників. ФОТО На луцьких заправках встановили скриньки для кришечок для атошників. ФОТО
20 жовтень, 2016, 14:23
Податкова виявила на Західній Україні підпільні заправки Податкова виявила на Західній Україні підпільні заправки
08 серпень, 2016, 04:18
Як виглядають автомобільні заправки в різних країнах світу. ФОТО Як виглядають автомобільні заправки в різних країнах світу. ФОТО
26 вересень, 2015, 21:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині люди 10 років потерпають від підтоплення будинків
Сьогодні, 11:04
 0
У Києві п'яний чоловік з ножем напав на дівчину в маршрутці
Сьогодні, 10:56
 0
На Волині «накрили» 12 підпільних заправок
Сьогодні, 10:41
 0
На Волині загорівся гараж з автівкою. ФОТО
Сьогодні, 10:38
 0
Смертельну стрілянину в Ковелі влаштував пастор церкви, – ЗМІ. ВІДЕО
Сьогодні, 10:29
 0
Медіа
відео
1/8