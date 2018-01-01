На Волині начальника відділу поліції зловили на хабарі. ФОТО
Сьогодні, 16:43
На Волині на хабарі погорів начальник районного відділу поліції.
Правоохоронець вимагав та одержав понад 2 тисячі доларів неправомірної вигоди за безперешкодне перевезення територією району незаконно видобутого в сусідній області каміння бурштину, - інформує прокуратура Волинської області.
У кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення правоохоронцю про підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу.
Як стало відомо з власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost, правоохоронець – начальник Любешівського районного відділу поліції Олег Матчук.
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Правоохоронець вимагав та одержав понад 2 тисячі доларів неправомірної вигоди за безперешкодне перевезення територією району незаконно видобутого в сусідній області каміння бурштину, - інформує прокуратура Волинської області.
У кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення правоохоронцю про підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу.
Як стало відомо з власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost, правоохоронець – начальник Любешівського районного відділу поліції Олег Матчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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