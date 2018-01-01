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На Волині начальника відділу поліції зловили на хабарі. ФОТО

На Волині начальника відділу поліції зловили на хабарі. ФОТО
На Волині на хабарі погорів начальник районного відділу поліції.

Правоохоронець вимагав та одержав понад 2 тисячі доларів неправомірної вигоди за безперешкодне перевезення територією району незаконно видобутого в сусідній області каміння бурштину, - інформує прокуратура Волинської області.

У кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення правоохоронцю про підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу.

Як стало відомо з власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost, правоохоронець – начальник Любешівського районного відділу поліції Олег Матчук.

На Волині начальника відділу поліції зловили на хабарі. ФОТО
На Волині начальника відділу поліції зловили на хабарі. ФОТО
На Волині начальника відділу поліції зловили на хабарі. ФОТО

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Теги: хабар, Волинь, поліцейський
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