вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Маршрутці «Підгайці-Забороль» заборонили їздити центром Луцька

Маршрутці «Підгайці-Забороль» заборонили їздити центром Луцька
У Луцьку автобусам приміського маршруту №251 заборонили їздити вулицями Богдана Хмельницького, Парковою та проспектом Волі.

Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.

Нагадаємо, до січня 2017 року маршрут №251 їздив вулицею Глушець, а не проспектом Волі. Згодом його змінили, а також скасували маршрути №№30 та 32, у яких №251 «забрав» пасажирів.

Депутат Віктор Ящук зауважив, що жодних проблем із цією маршруткою немає. Натомість маршрутка з Ківерець їздить проспектом Соборності і дуже ускладнює трафік.

«Маршрутка №251, можна сказати, їздить ідеально і, на відміну від наших, за графіком. Я б цю маршрутку не забирав, поки не вирішать проблему з доїздом на Дубнівську», - наголосив Віктор Ящук.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що маршрутці з Ківерець не давали погодження на такий графік руху і це перевізник робить самовільно. Згодом усім приміським маршруткам хочуть заборонити їздити центром міста. Найближчим часом заборона їздити центром торкнеться маршрутки з Боратина.

«Я підтримую цей проект рішення. У нас є розроблений маршрут №4, куди не хочуть йти перевізники. Він має вирішити проблеми з доїздом на Дубнівську», - сказав депутат Олександр Кравченко. Він запропонував «закрити» маршрутку №251 натомість впровадивши міський автобус №30.

Депутат Микола Федік зауважив, що потрібно запровадити для всіх один підхід, а не лише ввести обмеження для мешканців села Підгайці, адже Луцьком їздять маршрутки з Княгининка, Гіркої Полонки тощо.

У підсумку, обранці громади вирішили заборонити маршрутці №251 «Підгайці-Забороль» їздити центром Луцька з 1 січня 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Подонки!
Відповісти
Укропське падло, ЛЮДЯМ зручно! Крапка! А ви на виборах підете .... в далечінь!
Відповісти
А 4-ка має їздити з вокзалу, і на Калину! А не як вигідно Санрайзу!
Відповісти
Вибір редактора
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
Волиняни отримують фейкові виклики до військкомату
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хто у Луцьку орендуватиме міські приміщення за 1 гривню
Сьогодні, 16:08
Скандальному забудовнику зменшили розмір пайової участі
Сьогодні, 15:55
Маршрутці «Підгайці-Забороль» заборонили їздити центром Луцька
Сьогодні, 15:52
Скандальна директорка волинської школи судиться через догану
Сьогодні, 15:42
Обіцянки треба виконувати, – депутат Покровський про два мільйони на квартири атовцям
Сьогодні, 15:36
Схожі новини
У Луцьку водій маршрутки затиснув дверима дитину, – соцмережі. ФОТО У Луцьку водій маршрутки затиснув дверима дитину, – соцмережі. ФОТО
26 листопад, 20:17
У Луцьку через аварію з потерпілими – ускладнений рух. ФОТО У Луцьку через аварію з потерпілими – ускладнений рух. ФОТО
26 листопад, 12:41
Стало відомо, за що побили водія луцької маршрутки Стало відомо, за що побили водія луцької маршрутки
23 листопад, 00:52
Луцькій маршрутці хочуть заборонити їздити центром міста Луцькій маршрутці хочуть заборонити їздити центром міста
21 листопад, 13:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто у Луцьку орендуватиме міські приміщення за 1 гривню
Сьогодні, 16:08
 0
Скандальному забудовнику зменшили розмір пайової участі
Сьогодні, 15:55
 0
Маршрутці «Підгайці-Забороль» заборонили їздити центром Луцька
Сьогодні, 15:52
 0
Скандальна директорка волинської школи судиться через догану
Сьогодні, 15:42
 0
Обіцянки треба виконувати, – депутат Покровський про два мільйони на квартири атовцям
Сьогодні, 15:36
 0
Медіа
відео
1/8