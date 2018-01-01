Маршрутці «Підгайці-Забороль» заборонили їздити центром Луцька
Сьогодні, 15:52
У Луцьку автобусам приміського маршруту №251 заборонили їздити вулицями Богдана Хмельницького, Парковою та проспектом Волі.
Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, до січня 2017 року маршрут №251 їздив вулицею Глушець, а не проспектом Волі. Згодом його змінили, а також скасували маршрути №№30 та 32, у яких №251 «забрав» пасажирів.
Депутат Віктор Ящук зауважив, що жодних проблем із цією маршруткою немає. Натомість маршрутка з Ківерець їздить проспектом Соборності і дуже ускладнює трафік.
«Маршрутка №251, можна сказати, їздить ідеально і, на відміну від наших, за графіком. Я б цю маршрутку не забирав, поки не вирішать проблему з доїздом на Дубнівську», - наголосив Віктор Ящук.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що маршрутці з Ківерець не давали погодження на такий графік руху і це перевізник робить самовільно. Згодом усім приміським маршруткам хочуть заборонити їздити центром міста. Найближчим часом заборона їздити центром торкнеться маршрутки з Боратина.
«Я підтримую цей проект рішення. У нас є розроблений маршрут №4, куди не хочуть йти перевізники. Він має вирішити проблеми з доїздом на Дубнівську», - сказав депутат Олександр Кравченко. Він запропонував «закрити» маршрутку №251 натомість впровадивши міський автобус №30.
Депутат Микола Федік зауважив, що потрібно запровадити для всіх один підхід, а не лише ввести обмеження для мешканців села Підгайці, адже Луцьком їздять маршрутки з Княгининка, Гіркої Полонки тощо.
У підсумку, обранці громади вирішили заборонити маршрутці №251 «Підгайці-Забороль» їздити центром Луцька з 1 січня 2019 року.
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Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, до січня 2017 року маршрут №251 їздив вулицею Глушець, а не проспектом Волі. Згодом його змінили, а також скасували маршрути №№30 та 32, у яких №251 «забрав» пасажирів.
Депутат Віктор Ящук зауважив, що жодних проблем із цією маршруткою немає. Натомість маршрутка з Ківерець їздить проспектом Соборності і дуже ускладнює трафік.
«Маршрутка №251, можна сказати, їздить ідеально і, на відміну від наших, за графіком. Я б цю маршрутку не забирав, поки не вирішать проблему з доїздом на Дубнівську», - наголосив Віктор Ящук.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що маршрутці з Ківерець не давали погодження на такий графік руху і це перевізник робить самовільно. Згодом усім приміським маршруткам хочуть заборонити їздити центром міста. Найближчим часом заборона їздити центром торкнеться маршрутки з Боратина.
«Я підтримую цей проект рішення. У нас є розроблений маршрут №4, куди не хочуть йти перевізники. Він має вирішити проблеми з доїздом на Дубнівську», - сказав депутат Олександр Кравченко. Він запропонував «закрити» маршрутку №251 натомість впровадивши міський автобус №30.
Депутат Микола Федік зауважив, що потрібно запровадити для всіх один підхід, а не лише ввести обмеження для мешканців села Підгайці, адже Луцьком їздять маршрутки з Княгининка, Гіркої Полонки тощо.
У підсумку, обранці громади вирішили заборонити маршрутці №251 «Підгайці-Забороль» їздити центром Луцька з 1 січня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Подонки!
Укропське падло, ЛЮДЯМ зручно! Крапка! А ви на виборах підете .... в далечінь!
А 4-ка має їздити з вокзалу, і на Калину! А не як вигідно Санрайзу!
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