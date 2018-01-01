Маршрутці «Підгайці-Забороль» заборонили їздити центром Луцька





Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.



Нагадаємо, до січня 2017 року маршрут №251 їздив вулицею Глушець, а не проспектом Волі. скасували маршрути №№30 та 32, у яких №251 «забрав» пасажирів.



Депутат Віктор Ящук зауважив, що жодних проблем із цією маршруткою немає. Натомість маршрутка з Ківерець їздить проспектом Соборності і дуже ускладнює трафік.



«Маршрутка №251, можна сказати, їздить ідеально і, на відміну від наших, за графіком. Я б цю маршрутку не забирав, поки не вирішать проблему з доїздом на Дубнівську», - наголосив Віктор Ящук.



Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що маршрутці з Ківерець не давали погодження на такий графік руху і це перевізник робить самовільно. Згодом усім приміським маршруткам хочуть заборонити їздити центром міста. Найближчим часом заборона їздити центром торкнеться маршрутки з Боратина.



«Я підтримую цей проект рішення. У нас є розроблений маршрут №4, куди не хочуть йти перевізники. Він має вирішити проблеми з доїздом на Дубнівську», - сказав депутат Олександр Кравченко. Він запропонував «закрити» маршрутку №251 натомість впровадивши міський автобус №30.



Депутат Микола Федік зауважив, що потрібно запровадити для всіх один підхід, а не лише ввести обмеження для мешканців села Підгайці, адже Луцьком їздять маршрутки з Княгининка, Гіркої Полонки тощо.



У підсумку, обранці громади вирішили заборонити маршрутці №251 «Підгайці-Забороль» їздити центром Луцька з 1 січня 2019 року.

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