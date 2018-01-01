У Ківерцях батьки учнів прийшли в райраду вимагати звільнення скандальної директорки. ФОТО
Сьогодні, 10:33
У місті Ківерці батьки учнів школи села Озеро 30 листопада прийшли на засідання сесії райради, де мають прийняти рішення щодо директорки школи Світлани Степанюк.
Декілька десятків батьків таким чином вкотре вимагають звільнити директора школи.
Нагадаємо, влітку цього року у школі села Озеро Ківерцівського району вперше вголос заговорили про свавілля директора навчального закладу Світлани Степанюк. Випадок, коли директор змусила дев’ятикласника Романа Гембу незаконно та безпідставно переписувати державну підсумкову атестацію з математики, викликав хвилю обурення та змусив заговорити тих, хто раніше боявся сказати про так звану диктатуру Світлани Степанюк.
В Озері розповідають, що раніше школа у їхньому селі була успішною, а класи – добре наповненими. Натомість зараз батьки нерідко відправляють дітей вчитися у школи інших сіл або ж до райцентру, адже успішність учнів – дуже низька, а ставлення до них часто безпідставно зневажливе. Більше того, у школі взагалі відсутні два старші класи, адже там залишилося лише по два учні, тож вони змушені навчатися індивідуально.
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Коли скандал набрав розголосу, за те, що змусила учня переписувати ДПА, директор отримала догану. Утім, тепер жінка судиться, аби її скасували. Батьки ж вже півроку вимагають звільнити директорку. Зробити це може районна рада, адже саме вона є роботодавцем.
Станом на 10:25 у райраді обирають голову, далі ж мають розглянути питання щодо скандальної директорки школи села Озеро.
У сесійній залі присутні поліцейські.
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Декілька десятків батьків таким чином вкотре вимагають звільнити директора школи.
Нагадаємо, влітку цього року у школі села Озеро Ківерцівського району вперше вголос заговорили про свавілля директора навчального закладу Світлани Степанюк. Випадок, коли директор змусила дев’ятикласника Романа Гембу незаконно та безпідставно переписувати державну підсумкову атестацію з математики, викликав хвилю обурення та змусив заговорити тих, хто раніше боявся сказати про так звану диктатуру Світлани Степанюк.
В Озері розповідають, що раніше школа у їхньому селі була успішною, а класи – добре наповненими. Натомість зараз батьки нерідко відправляють дітей вчитися у школи інших сіл або ж до райцентру, адже успішність учнів – дуже низька, а ставлення до них часто безпідставно зневажливе. Більше того, у школі взагалі відсутні два старші класи, адже там залишилося лише по два учні, тож вони змушені навчатися індивідуально.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Режим тирана: чому досі не звільнили скандальну директорку волинської школи. ВІДЕО
Коли скандал набрав розголосу, за те, що змусила учня переписувати ДПА, директор отримала догану. Утім, тепер жінка судиться, аби її скасували. Батьки ж вже півроку вимагають звільнити директорку. Зробити це може районна рада, адже саме вона є роботодавцем.
Станом на 10:25 у райраді обирають голову, далі ж мають розглянути питання щодо скандальної директорки школи села Озеро.
У сесійній залі присутні поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У Ківерцях батьки учнів прийшли в райраду вимагати звільнення скандальної директорки. ФОТО
Сьогодні, 10:33
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