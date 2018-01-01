У Ківерцях не змогли обрати нового голову райради
Сьогодні, 14:25
Ківерцівська районна ради продовжує бути без очільника.
Нового голову мали б обрати сьогодні, 30 листопада, під час сесії райради таємним голосуванням. Утім, не вистачило голосів.
В серпні цього року попередній голова Ківерцівської райради, укропівець Василь Хмілевський склав повноваження за власним бажанням, тож на сесії 30 листопада мали б обрати нового очільника ради.
Для голосування була одна кандидатура - Юліана Таранчука, який з 2015 року до цього часу є першим заступником голови Ківерцівської райдержадміністрації.
Як розповів після таємного голосування заступник голови лічильної комісії, депутат Олександр Кушнір, зареєструвалися на сесії 28 депутатів, отримали бюлетені та проголосували – 18.
За Юліана Таранчука свої голоси віддали 16 обранців ківерцівської громади, ще двоє – не підтримали жодного кандидата. Утім, 16 голосів замало для того, аби Юліан Таранчук став головою райради.
Зауважимо, що під час голосування у залі, де відбувалося засідання сесії, були присутні молодики спортивної статури, які після озвучення результатів залишили приміщення.
Нагадаємо, батьки учнів школи села Озеро 30 листопада прийшли на засідання сесії райради, де мають прийняти рішення щодо директорки школи Світлани Степанюк.
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Нового голову мали б обрати сьогодні, 30 листопада, під час сесії райради таємним голосуванням. Утім, не вистачило голосів.
В серпні цього року попередній голова Ківерцівської райради, укропівець Василь Хмілевський склав повноваження за власним бажанням, тож на сесії 30 листопада мали б обрати нового очільника ради.
Для голосування була одна кандидатура - Юліана Таранчука, який з 2015 року до цього часу є першим заступником голови Ківерцівської райдержадміністрації.
Як розповів після таємного голосування заступник голови лічильної комісії, депутат Олександр Кушнір, зареєструвалися на сесії 28 депутатів, отримали бюлетені та проголосували – 18.
За Юліана Таранчука свої голоси віддали 16 обранців ківерцівської громади, ще двоє – не підтримали жодного кандидата. Утім, 16 голосів замало для того, аби Юліан Таранчук став головою райради.
Зауважимо, що під час голосування у залі, де відбувалося засідання сесії, були присутні молодики спортивної статури, які після озвучення результатів залишили приміщення.
Нагадаємо, батьки учнів школи села Озеро 30 листопада прийшли на засідання сесії райради, де мають прийняти рішення щодо директорки школи Світлани Степанюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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