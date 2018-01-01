У Ківерцях не змогли обрати нового голову райради

Ківерцівська районна ради продовжує бути без очільника.Нового голову мали б обрати сьогодні, 30 листопада, під час сесії райради таємним голосуванням. Утім, не вистачило голосів.В серпні цього року попередній голова Ківерцівської райради, укропівець, тож на сесії 30 листопада мали б обрати нового очільника ради.Для голосування була одна кандидатура -, який з 2015 року до цього часу є першим заступником голови Ківерцівської райдержадміністрації.Як розповів після таємного голосування заступник голови лічильної комісії, депутат, зареєструвалися на сесії 28 депутатів, отримали бюлетені та проголосували – 18.За Юліана Таранчука свої голоси віддали 16 обранців ківерцівської громади, ще двоє – не підтримали жодного кандидата. Утім, 16 голосів замало для того, аби Юліан Таранчук став головою райради.Зауважимо, що під час голосування у залі, де відбувалося засідання сесії, були присутні молодики спортивної статури, які після озвучення результатів залишили приміщення.Нагадаємо, батьки учнів школи села Озеро 30 листопада, де мають прийняти рішення щодо директорки школи Світлани Степанюк.