У Луцьку хочуть створити виїзні бригади для допомоги смертельно хворим

У Луцьку планують створити бригади для надання паліативної допомоги, аби поліпшити якість життя пацієнтів та їхніх сімей, які зіткнулися з проблемами смертельного захворювання.Про це йшлося у п’ятницю, 30 листопада, під час круглого столу в управлінні охорони здоров’я ОДА.Паліативна допомога покликана полегшити страждання хворих зі смертельними захворюваннями завдяки ранньому виявленню, ретельній оцінці й лікування болю та інших фізичних симптомів, а також наданню психосоціальної і духовної підтримки.За словами головного спеціаліста з педіатрії управління охорони здоров’я, на сьогодні підходи до надання паліативної допомоги різняться і потребують особливих умов. Уже два роки у співпраці з благодійним фондом «Стопрак» працюють над цим питанням. Тим паче, що дітям потрібен особливий підхід.«Коли дитина потребує паліативної допомоги, то вона потребує й інтенсивної медичної допомоги. У нас такі діти звертаються в обласну дитячу клінічну лікарню або ж перебувають вдома. Минулого року троє дітей із важкими діагнозами, які були на допоміжному лікуванні, померли вдома у колі сім’ї. Усе ж таки, це значно краще психологічно, коли біля тебе є родичі», - зауважила Людмила Рожко.Відтак, на базі спеціалізованого будинку дитини планують організувати виїзні бригади для надання паліативної допомоги, які б діяли в межах міста, а згодом планують розширити таку допомогу в межах Луцького району. До їх складу увійдуть не лише лікар та медсестра, а й соціальний працівник, психолог.Обдумують і створення спеціалізованого центру надання паліативної допомоги на базі будинку дитини, але це потребує значних капіталовкладень.Президент благодійного фонду «Стопрак»зауважила, що паліативна допомога дуже необхідна важкохворим і врешті це питання зрушило з місця.«Нам би хотілося повноцінний хоспіс окремо для дітей, окремо для дорослих, але наразі варіант виїзних бригад найліпший і може перекрити потребу у паліативній допомозі», - сказала вона.Також на базі КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1» хочуть облаштувати виїзну бригаду паліативної допомоги для дорослих. Фонд «Стопрак» готовий надати фінансову підтримку для функціонування бригад.«Ми готові лобіювати питання й у міськраді, аби там виділили кошти хоча б на заробітну плату. Звичайно, ми були б раді, якби на базі кожного центру медико-санітарної допомоги були такі бригади», - додала Адамчук.Директор КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1»повідомила, що на базі центру облаштують й так звану кімнату болю. Уже є лікар, котрий зголосився працювати з паліативними хворими та їх родичами. Для спеціалістів цього напряму організують навчання в Ужгороді чи Івано-Франківську.«Треба пояснити родичам хворих елементарні речі: як одягнути памперс, як помити хворого, повернути, запобігти пролежням», - відзначила директор Лідія КривдікРозпочнуть реалізовувати створення виїзних бригад з 2019-го року. Окрім того, для допомоги хочуть залучати й студентів-волонтерів.