Кінець «режиму тирана»: скандальну директорку школи на Волині таки звільнили

Скандальну директорку школи села Озеро, що в Ківерцівському районі,таки звільнили з посади. Майже півроку цього добивалися батьки учнів, які заявляли про багаторічне свавілля з боку директора.Відповідне рішення прийняли під час сесії Ківерцівської районної ради сьогодні, 30 листопада.Батьки учнів школи села Озеро 30 листопада прийшли на засідання сесії райради, де мали розглядати питання щодо ситуації, яка склалася в школі через дії директора школи Світлани Степанюк. Декілька десятків батьків вкотре вимагали звільнити директора школи.Нагадаємо, влітку цього року у школі села Озеро Ківерцівського району. Випадок, коли директор змусила дев’ятикласниканезаконно та безпідставно переписувати державну підсумкову атестацію з математики, викликав хвилю обурення та змусив заговорити тих, хто раніше боявся сказати про так звану диктатуру Світлани Степанюк.В Озері розповідають, що раніше школа у їхньому селі була успішною, а класи – добре наповненими. Натомість зараз батьки нерідко відправляють дітей вчитися у школи інших сіл або ж до райцентру, адже успішність учнів – дуже низька, а ставлення до них часто безпідставно зневажливе. Більше того, у школі взагалі відсутні два старші класи, адже там залишилося лише по два учні, тож вони змушені навчатися індивідуально.Коли скандал набрав розголосу, за те, що змусила учня переписувати ДПА, директор отримала догану. Утім,. Батьки ж вже півроку вимагали звільнити директорку. Зробити це може районна рада, адже саме вона є роботодавцем.Головуюча на сесіїрозповіла, що профільна комісія розглядала це питання, але рекомендаційного рішення не дала. Тож Чигрин запропонувала спочатку заслухати всі сторони – батьків, представника профспілкової організації, районний відділ освіти та інших, а головне – саму Світлану Степанюк.Батько учня 2-го класу, взявши слово, сказав коротко: «Наша вимога – звільнити директора. Хочеться, що у школі був нормальний директор».За його словами, директор не дозволяє учням знімати піджаки, коли навіть спекотно, викликає на лінійку, гнобить.«Не прийде дитина в штанах від форми – теж гнобить, хоча є поважні причини, або навіть коли не підходять трішки по кольору», – додав чоловік.Оскільки на адресу райради були звернення від батьківського і профспілкового комітетів школи, а представника від профспілки не було, її звернення зачитали на сесії. Зокрема, профспілковий комітет своїм звернення вимагає звільнення директора у зв’язку з численними порушеннями трудових прав колективу.Зауважують, що здійснювався необґрунтований тиск на працівників, директор змушувала виконувати роботу, непередбачену посадовими обов’язками. Чинила тиск на працівників, які відмовлялися підписуватися у її захист у ситуації, пов’язаної з учнем Романом Гембою.«30 жовтня прийшла і закрила двері на ключ, хоча позаду йшли інші працівники школи. Тоді вчителі змушені були чекати, поки прийде хтось з техпрацівників і відчинить двері... 2 листопада накричала на прибиральницю, бо вона прийшла на роботу раніше, ніж о 8:00...» – йдеться у тексті звернення.До того ж, виявили порушення при оформлені трудових книжок працівників.Начальник районного відділу освітиу своєму виступі сказав, що 90% батьків і майже 100% педагогічного, технічного персоналу, профспілковий комітет не підтримують директора школи.«То, може, до цього треба прислухатися, депутати?», – сказав він.Представник служби у справах дітей розповіла, що служба з’ясовувала, чи порушували права дітей.«А їх там порушували вже протягом не одного року. Виїжджали, писали відповідні довідки, порушували питання про доцільність перебування на посаді директора школи. Ситуація в школі не змінилася а стала гіршою. Батьки не порушують зараз права дітей, а відстоюють. Бо хто захоче, щоб з його дитини знущалися. Немає підстав для притягнення батьків до відповідальності, бо у нас є заяви, де чітко написано, чому дітей немає в школі», – розповіла посадовиця.Свою позицію щодо дій директора висловила і заступник директора з навчально-виховної роботи, хоч зауважила, що їй важко це зробити, але це, каже, крик душі.«Хто відповість за те, що діти не вчаться? З чим у вас, депутати, асоціюється слово «вчитель»? Це інтелігенція мала б бути! Вам мало фактів? Відколи я працюю, зі школи пішло 20 вчителів. І це з вини директора», – сказала вона.Прибиральниця школирозповіла, що директор поділила у школі всіх на «угодних» і «неугодних».«Моя дитина пішла вчитися в сусіднє село, бо вона її так сильно образила... А коли в школі лінійки, то вона так кричить на тій лінійці, що одного разу била книжкою дитину по голові, бо вона десь там мішала їй їхати. В нас в школі є хлопчик з інвалідністю, він на візку. Я одного разу прийшла на роботу, а він каже: «Знаєте, що сьогодні було? Світлана Олександрівна так кричала, що аж дитина на лінійці впала».Щоправда, одна із батьків висловилася на захист Світлани Степанюк.«Олександрівна – чесна і порядна людина, вона на своєму місці. Мої діти ніколи нічого поганого на Світлану Олександрівну не говорили... Коли Олександрівна була на курсах, в школі не було ні порядку, ні дисципліни», – сказала жінка.Зрештою, слово взяла й сама директор школи.«Якби я когось била чи шарпала, як тут було сказано, невже б той батько чи мати терпів рік, два чи п’ять? Якщо я тиран, якщо я ненависна така, то невже діти будуть приходити до мене, до мене тулитися (показала фото). Неодноразово приходили дітки до нас додому, навіть просили погратися у нас на подвір’ї.Ми живемо у правовій державі. Я звертаюся до вас вирішувати питання виключно у правовому полі», – сказала на свій захист Світлана Степанюк.Далі ж заслухали юристів, які прокоментували, у чиїй компетенції – звільнення директора. Так, фахівці запевнили, що вирішувати це питання має саме районна рада на засіданні сесії. Утім, за словами юриста, щодо питання, яке стосується директора, не було рішення постійної комісії райради з питань освіти, тому він запропонував виключити ці питання взагалі або не голосувати за них, адже рішення можу бути оскаржене в суді. Тож варто, щоб спочатку певні рішення винесла профільна комісія.Один з депутатів запропонував: доручити комісії райради з питань освіти підготувати проект рішення про звільнення директора. Тож для цього оголосили перерву.Зрештою, зібравшись після перерви, депутати Ківерцівської районної ради прийняли довгоочікуване батьками учнів школи села Озеро рішення – звільнити директорку Світлану Степанюк сьогодні, 30 листопада.