Як волинським фермерам отримати дотацію на худобу
Сьогодні, 17:35
У Турійському районі вчили фермерів отримувати кошти від держави.
Сімнадцятьом фермерам, які прибули на навчання в районний центр, спеціалісти показали, як отримати дотацію від держави, - інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
"Проблема оформлення документів полягала в наступному: фермери не могли отримати витяг з реєстру речових прав на земельні ділянки. Спеціалісти районної державної адміністрації гарно спрацювали. Зареєстрували юриста, таким чином отримали доступ до документів. Всі витяги надали фермерам швидко й безкоштовно, - зауважив голова райдержадміністрації Орест Василишин.
Нагадаємо, станом на початок листопада 40 мільйонів гривень дотацій від держави вже отримали волинські фермери, які утримують корів та телят. До кінця року у них є можливість отримати ще 50 мільйонів – за умови вчасного подання відповідних документів.
Держава дає дотацію за молодняк на безповоротній основі. Вона нараховується за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі:
- за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців — 300 гривень за голову;
- за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців — 700 гривень за голову;
- за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців — 1 500 гривень за голову.
Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати — 2 500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.
Для отримання допомоги за утриманням корів підприємство має подати до Мінагрополітики такі документи:
- заявку (в електронному та паперовому вигляді);
- довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;
- копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня поточного року, засвідчену органами державної статистики;
- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.
Детальну інформацію можна отримати на сайті Міністерства аграрної політики України.
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Сімнадцятьом фермерам, які прибули на навчання в районний центр, спеціалісти показали, як отримати дотацію від держави, - інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
"Проблема оформлення документів полягала в наступному: фермери не могли отримати витяг з реєстру речових прав на земельні ділянки. Спеціалісти районної державної адміністрації гарно спрацювали. Зареєстрували юриста, таким чином отримали доступ до документів. Всі витяги надали фермерам швидко й безкоштовно, - зауважив голова райдержадміністрації Орест Василишин.
Нагадаємо, станом на початок листопада 40 мільйонів гривень дотацій від держави вже отримали волинські фермери, які утримують корів та телят. До кінця року у них є можливість отримати ще 50 мільйонів – за умови вчасного подання відповідних документів.
Держава дає дотацію за молодняк на безповоротній основі. Вона нараховується за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі:
- за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців — 300 гривень за голову;
- за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців — 700 гривень за голову;
- за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців — 1 500 гривень за голову.
Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати — 2 500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.
Для отримання допомоги за утриманням корів підприємство має подати до Мінагрополітики такі документи:
- заявку (в електронному та паперовому вигляді);
- довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;
- копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня поточного року, засвідчену органами державної статистики;
- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.
Детальну інформацію можна отримати на сайті Міністерства аграрної політики України.
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