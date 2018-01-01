Як волинським фермерам отримати дотацію на худобу

У Турійському районі вчили фермерів отримувати кошти від держави.Сімнадцятьом фермерам, які прибули на навчання в районний центр, спеціалісти показали, як отримати дотацію від держави, - інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації."Проблема оформлення документів полягала в наступному: фермери не могли отримати витяг з реєстру речових прав на земельні ділянки. Спеціалісти районної державної адміністрації гарно спрацювали. Зареєстрували юриста, таким чином отримали доступ до документів. Всі витяги надали фермерам швидко й безкоштовно, - зауважив голова райдержадміністраціїНагадаємо, станом на початок листопада 40 мільйонів гривень дотацій від держави вже отримали волинські фермери, які утримують корів та телят. До кінця року у них є можливість отримати ще 50 мільйонів – за умови вчасного подання відповідних документів.Держава дає дотацію за молодняк на безповоротній основі. Вона нараховується за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі:- за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців — 300 гривень за голову;- за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців — 700 гривень за голову;- за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців — 1 500 гривень за голову.Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати — 2 500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.Для отримання допомоги за утриманням корів підприємство має подати до Мінагрополітики такі документи:- заявку (в електронному та паперовому вигляді);- довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;- копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня поточного року, засвідчену органами державної статистики;- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.Детальну інформацію можна отримати на сайті Міністерства аграрної політики України.