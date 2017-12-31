Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла директор центру Тетяна Неводнічик.



За словами Тетяни Неводнічик, загальна площа розсадника у Гаразджі - 18,5 гектара.



На площі 3 гектари заклали плантації лише новорічних дерев.



Спочатку працівники центру заготовлюють насіння ялини та сосни з шишок, які попередньо висушують. Навесні ж його висівають у розсадниках, а згодом пророщення висаджують на плантаціях, де й дозрівають деревця.



"Із цих трьох гектарів ми маємо гектар сосни кримської, яка користується великим попитом. Також ми маємо для продажу ялину колючу, ялицю білу, ялицю одноколірну, ялину канадську, сосну звичайну, ялину звичайну", - поділилася вона.



На території плантації ростуть новорічні красуні від 15 сантиметрів до 4 метрів. Маленькі деревця ялини вартуватимуть біля 30 гривень, великі - до півтори тисячі. Сосна кримська, яку продають із коренем у контейнерах, коштує 450 гривень. Її після свят можна буде висадити, наприклад, у подвір'ї біля будинку. Сосна зрізана коштує приблизно 60 гривень.



У 2017 році продали тисячу новорічних дерев, вирощених у Волинському лісовому селекційно-насіннєвому центрі. Частину з них - в Одеську область. Не планують зменшувати оберти й цьогоріч.



На кожне зрубане дерево чіпляють спеціальні бирки. Вони свідчать про те, що новорічні красуні не крадені, каже Тетяна Неводнічик.



"Дерева можна придбати не лише у







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