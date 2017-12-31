вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО

Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
У Волинському лісовому селекційно-насіннєвому центрі виростили гектари новорічних дерев, які вже цьогоріч милуватимуть око не лише волинян, а й мешканців Одещини.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла директор центру Тетяна Неводнічик.

За словами Тетяни Неводнічик, загальна площа розсадника у Гаразджі - 18,5 гектара.

На площі 3 гектари заклали плантації лише новорічних дерев.
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО

Спочатку працівники центру заготовлюють насіння ялини та сосни з шишок, які попередньо висушують. Навесні ж його висівають у розсадниках, а згодом пророщення висаджують на плантаціях, де й дозрівають деревця.
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО

"Із цих трьох гектарів ми маємо гектар сосни кримської, яка користується великим попитом. Також ми маємо для продажу ялину колючу, ялицю білу, ялицю одноколірну, ялину канадську, сосну звичайну, ялину звичайну", - поділилася вона.
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО

На території плантації ростуть новорічні красуні від 15 сантиметрів до 4 метрів. Маленькі деревця ялини вартуватимуть біля 30 гривень, великі - до півтори тисячі. Сосна кримська, яку продають із коренем у контейнерах, коштує 450 гривень. Її після свят можна буде висадити, наприклад, у подвір'ї біля будинку. Сосна зрізана коштує приблизно 60 гривень.
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО

У 2017 році продали тисячу новорічних дерев, вирощених у Волинському лісовому селекційно-насіннєвому центрі. Частину з них - в Одеську область. Не планують зменшувати оберти й цьогоріч.
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО

На кожне зрубане дерево чіпляють спеціальні бирки. Вони свідчать про те, що новорічні красуні не крадені, каже Тетяна Неводнічик.
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО

"Дерева можна придбати не лише у спеціально відведених місцях у Луцьку, а й біля магазину "Лісовичок", що розташований при дорозі Луцьк-Рівне поблизу "Білочки". Також ялинки і сосни можна купити безпосередньо на території центру. Прийти та обрати новорічне деревце до смаку, а ми його зріжемо, зачистимо, упакуємо в сітку", - додала директор селекційно-насіннєвого центру.
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ялинки, ліс, Новий рік, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Молодці лісівники!Позитивна стаття!
Відповісти
Вибір редактора
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти
Кінець «режиму тирана»: скандальну директорку школи на Волині таки звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Сьогодні, 15:15
На Волині три відділи поліції відкрили «кримінал» через протести «євробляхарів»
Сьогодні, 15:09
Лебедя, який примерз до криги поблизу Луцька, рятували надзвичайники
Сьогодні, 13:54
У Луцьку освятять місце для будівництва дитячої церкви
Сьогодні, 13:29
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Сьогодні, 12:43
Схожі новини
Волинські лісівники виростили 150 тисяч новорічних красунь Волинські лісівники виростили 150 тисяч новорічних красунь
Сьогодні, 09:13
Скільки цьогоріч коштуватимуть ялинки Скільки цьогоріч коштуватимуть ялинки
29 листопад, 16:30
Як на Волині вирощують новорічних красунь. ФОТО Як на Волині вирощують новорічних красунь. ФОТО
24 листопад, 14:35
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим! ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
31 грудень, 2017, 22:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Сьогодні, 15:15
 0
На Волині три відділи поліції відкрили «кримінал» через протести «євробляхарів»
Сьогодні, 15:09
 0
Лебедя, який примерз до криги поблизу Луцька, рятували надзвичайники
Сьогодні, 13:54
 0
У Луцьку освятять місце для будівництва дитячої церкви
Сьогодні, 13:29
 0
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Сьогодні, 12:43
 0
Медіа
відео
1/8