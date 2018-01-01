На Волині син сокирою проламав череп матері: суд повідомив деталі

У Камені-Каширському у квітні цього року 28-річний чоловік, внаслідок чого спричинив жінці відкриту черепно-мозкову травму.Днями ж Ратнівський районний суд виніс чоловікові вирок, який оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.У вироку суд повідомив чимало моторошних деталей.Так, відомо, що чоловік, якого судили, працює електромонтером Камінь-Каширської філії ПрАТ «Волиньобленерго».Трагедія сталася приблизно о 7 годині ранку 19 квітня, коли мати намагалася збудити сина, який ще був напідпитку після весільного чаркування, на роботу.За його словами, мати обливала його водою, дряпала руками обличчя. Але вставати з ліжка він не хотів, оскільки погано почувався. Раптом він почув звук, а, відкривши очі, побачив, що матір тримає в руках сокиру. Вставши з дивану, син вихопив з її рук сокиру, штовхнув на диван та вдарив обухом по голові.Далі ж чоловік покликав родичів, а до їхнього приходу намагався надати матері першу медичну допомогу.У суді, до того ж, обвинувачений розповів, що його мати зловживала алкоголем та у 2014 році возив її на лікування. Сам конфлікт назрівав давно, оскільки мати часто брала гроші, зароблені ним та відкладені для утримання її та бабусі, без дозволу. Чоловік у суді зізнався, що напередодні ввечері пив горілку. Ще до вживання спиртного того ж дня він помітив велику нестачу коштів, через це виникла сварка.Родичі та знайомі чоловіка у суді розповіли, що мати часто провокувала конфлікти з сином, який забезпечував її та бабусю похилого віку. Більше того, навіть після скоєного син віддав родичам банківську картку, аби вони знімали з неї гроші, необхідні для лікування матері. Свідки зауважували, що обвинувачений, на відміну від його матері, не зловживав спиртним і часто шукав додаткові шляхи заробітку.Колектив обвинуваченого ж написав лист-звернення, у якому розповів, що чоловік зарекомендував себе сумліннім та відповідальним працівником. Він уважний до людей, тактовний.Зрештою, суд призначив чоловікові покарання – 5 років «умовно».