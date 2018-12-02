Околиці міста Ківерці на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 00:15
Пейзажі околиць міста Ківерці 2 грудня зафіксували на неймовірних світлинах.
Знімки опублікував у Facebook волинський фотограф Максим Рудік.
Автор знімків зафіксував захід сонця, багряне небо та птахів у ньому.
"The golden hour. 02/12/18, околиці м. Ківерці", - написав у підписі до фото Максим Рудік.
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Знімки опублікував у Facebook волинський фотограф Максим Рудік.
Автор знімків зафіксував захід сонця, багряне небо та птахів у ньому.
"The golden hour. 02/12/18, околиці м. Ківерці", - написав у підписі до фото Максим Рудік.
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