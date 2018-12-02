вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Околиці міста Ківерці на світлинах волинського фотографа

Околиці міста Ківерці на світлинах волинського фотографа
Пейзажі околиць міста Ківерці 2 грудня зафіксували на неймовірних світлинах.

Знімки опублікував у Facebook волинський фотограф Максим Рудік.

Автор знімків зафіксував захід сонця, багряне небо та птахів у ньому.

"The golden hour. 02/12/18, околиці м. Ківерці", - написав у підписі до фото Максим Рудік.

Околиці міста Ківерці на світлинах волинського фотографа
Околиці міста Ківерці на світлинах волинського фотографа
Околиці міста Ківерці на світлинах волинського фотографа
Околиці міста Ківерці на світлинах волинського фотографа
Околиці міста Ківерці на світлинах волинського фотографа
Околиці міста Ківерці на світлинах волинського фотографа
Околиці міста Ківерці на світлинах волинського фотографа
Околиці міста Ківерці на світлинах волинського фотографа
Околиці міста Ківерці на світлинах волинського фотографа
Околиці міста Ківерці на світлинах волинського фотографа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Максим Рудік, фотограв, Ківерці, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти
Кінець «режиму тирана»: скандальну директорку школи на Волині таки звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптики прогнозують потепління в Україні
Сьогодні, 01:01
Околиці міста Ківерці на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 00:15
3 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Поблизу Рівного авто інкасації на смерть збило людину. ВІДЕО
02 грудень, 23:18
Волиняни отримали президентські нагороди
02 грудень, 22:44
Схожі новини
Відомо, хто хоче стати мером міста Ківерці Відомо, хто хоче стати мером міста Ківерці
01 грудень, 17:29
У Ківерцях не змогли обрати нового голову райради У Ківерцях не змогли обрати нового голову райради
30 листопад, 14:25
Їли на швидкість, котили, вирізьблювали квіти: на Волині влаштували кавунові розваги. ВІДЕО Їли на швидкість, котили, вирізьблювали квіти: на Волині влаштували кавунові розваги. ВІДЕО
25 серпень, 12:43
На Волині склав повноваження голова райради На Волині склав повноваження голова райради
16 серпень, 13:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптики прогнозують потепління в Україні
Сьогодні, 01:01
 0
Околиці міста Ківерці на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 00:15
 0
3 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Поблизу Рівного авто інкасації на смерть збило людину. ВІДЕО
02 грудень, 23:18
 0
Волиняни отримали президентські нагороди
02 грудень, 22:44
 0
Медіа
відео
1/8