Околиці міста Ківерці на світлинах волинського фотографа





Знімки опублікував у Facebook волинський фотограф Максим Рудік.



Автор знімків зафіксував захід сонця, багряне небо та птахів у ньому.



"The golden hour. 02/12/18, околиці м. Ківерці", - написав у підписі до фото Максим Рудік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пейзажі околиць міста Ківерці 2 грудня зафіксували на неймовірних світлинах.Знімки опублікував у Facebook волинський фотографАвтор знімків зафіксував захід сонця, багряне небо та птахів у ньому."The golden hour. 02/12/18, околиці м. Ківерці", - написав у підписі до фото Максим Рудік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію