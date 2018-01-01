Лучани, зима та лижі 90 років тому. ФОТО

Працівники Луцького державного сільськогосподарського банку насолоджуються катанням на лижах, 1932 р.

Працівники луцької поліції перед катанням на лижах, 1932 р.

В одному із найбільших цифрових архівів Польщі під назвою NAC вдалось виявити дві цікаві світлини з Луцька, які передають зимову атмосферу та настрій лучан міжвоєнного часу. Кадри датовані 1932 роком.На фото можемо побачити працівників Луцького державного сільськогосподарського банку та луцької поліції за цікавим, тоді дуже популярним заняттям, катанням на лижах. Фото підписані, як ті, що зроблені в Луцьку. Але де ж такі схили для катання могли бути тоді в нашому місті? На перший погляд можна подумати, що може це Кременець, бо там є гори і недалеко від Луцька?Проте дослідник та історик з Волинівважає, що на південь від Луцька, в районі Крупи, є дуже симпатичні пагорби, якраз для катання не надто досвідчених лижників. А біля Кременця схили набагато крутіші та ще й переважно лісисті. Хіба що для гірськолижників під силу, але навряд чи такі були серед банківських клерків.Коментуючи перше фото, лучанинподілився спогадами, як лучани катались на лижах в 1960-ті роки: «В ті часи на лижі одягали практично все, що доведеться, в якийсь мотлох. Про себе пам'ятаю: в шкільні роки я і на лижах, і на велосипеді завжди виглядав як полонений фашист (цей точний образ - не мій, я його вичитав в якійсь книзі). Наприклад, штани, придатні вже тільки на ганчірку для підлоги, а під них для тепла ще двоє таких же. Старі речі не викидали, а залишали на всякий випадок. Спортивна форма була розкішшю для більшості лучан і була делко не в усіх. Каталося на лижах тоді народу взагалі мало... в парку зазвичай».Джерело фото: audiovis.nac.gov.pl