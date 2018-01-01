Помер луцький атовець

Максим Бабій.



Про це повідомили у організації "Спілки воїнів АТО Волині".



"Вчора помер наш побратим Макс Бабій позивний " Морпєх" з 51-ої бригади 1 бтгр. 1 хвиля. Був у самих гарячих точках" - написав у facebook користувач Андрій Федун.



Похорони військового відбудуться завтра, 4 грудня, у селі Новостав Луцького району.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого.



Нагадаємо, що сьогодні, 3 грудня, стало



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