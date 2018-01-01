Помер луцький атовець
Сьогодні, 12:16
У Луцьку 2 грудня помер військовослужбовець, ветеран АТО Максим Бабій.
Про це повідомили у організації "Спілки воїнів АТО Волині".
"Вчора помер наш побратим Макс Бабій позивний " Морпєх" з 51-ої бригади 1 бтгр. 1 хвиля. Був у самих гарячих точках" - написав у facebook користувач Андрій Федун.
Похорони військового відбудуться завтра, 4 грудня, у селі Новостав Луцького району.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого.
Нагадаємо, що сьогодні, 3 грудня, стало відомо про смерть Дмитра Ольшевського, бійця 14 окремої механізованої бригади.
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Про це повідомили у організації "Спілки воїнів АТО Волині".
"Вчора помер наш побратим Макс Бабій позивний " Морпєх" з 51-ої бригади 1 бтгр. 1 хвиля. Був у самих гарячих точках" - написав у facebook користувач Андрій Федун.
Похорони військового відбудуться завтра, 4 грудня, у селі Новостав Луцького району.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого.
Нагадаємо, що сьогодні, 3 грудня, стало відомо про смерть Дмитра Ольшевського, бійця 14 окремої механізованої бригади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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