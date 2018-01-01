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Помер луцький атовець

Помер луцький атовець
У Луцьку 2 грудня помер військовослужбовець, ветеран АТО Максим Бабій.

Про це повідомили у організації "Спілки воїнів АТО Волині".

"Вчора помер наш побратим Макс Бабій позивний " Морпєх" з 51-ої бригади 1 бтгр. 1 хвиля. Був у самих гарячих точках" - написав у facebook користувач Андрій Федун.

Похорони військового відбудуться завтра, 4 грудня, у селі Новостав Луцького району.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 грудня, стало відомо про смерть Дмитра Ольшевського, бійця 14 окремої механізованої бригади.

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Теги: смерть, атовець, Луцьк, Максим Бабій
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