На луцьких вулицях з'явиться нова ілюмінація





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.



Зі слів Юрія Крася, нову ілюмінацію будуть встановлювати на кільцевих розв'язках. Проте що саме це буде поки тримають у секреті.



Наразі обдумують варіанти розміщення ілюмінації на вулицях Рівненська, Набережна, а також на мосту на проспекті Перемоги.



Поставлять у центрі й

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