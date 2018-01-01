Підстав забороняти маршрутці №251 їздити центром Луцька не було, – Волинська ОДА





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Нагадаємо, на сесії Луцькради від 29 листопада маршрутці «Луцьк-Підгайці» заборонили їздити вулицями Богдана Хмельницького, Парковою та проспектом Волі.



Лучани по-різному реагують на цю заборону.



«Як це – людям, які добираються до роботи, Луцькводоканал, автодор, школа, люди, які кожен день відвозять і привозять дітей?», – запитує лучанка Ольга Федосюк.



А житель міста Олександр Сахнюк зауважив, що особисто йому це не заважає, навіть навпаки: маршрутка буде менше зупинятися, і, відповідно, швидше їздити.



Начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов розповів: міжміські автобуси завантажують центр міста та псують екологію.



«У нас є рішення міської ради від липня 2007 року, де встановлено заборону проїзду по центральних вулицях автобусів міського і міжміського сполучення», – каже посадовець.



Натомість очільниця департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Наталія Остапкович каже, що міська рада сама ж погодила 251-ий маршрут центральними вулицями міста.



«З перевізником уклали договір терміном на п'ять років. Видано усі дозвільні документи: договір, дозвіл, розклад, паспорт маршруту, згідно з яким передбачено курсування автобусу на центральних вулицях міста Луцька», – зазначила Наталія Остапкович.



Перевізник Ігор Голубович розповів, що вартість проїзду містом місту нині становить – 5 гривень, за містом з 1 грудня 2018 – 7 гривень.



«Якщо нас знімуть з (проспекту, – ред.) Волі, нам не рентабельно буде їздити, може оставимо три-чотири частини; якщо у нас не буде за що заправити машину, на запчастини, – ми їздити не будемо.



2 роки тому, коли ми виставлялися на маршрут 25, то враховували рентабельність із погодження місцевої влади. Якщо будемо їхати низом, то частина клієнтів відпаде. Це несе за собою вимушений проїзд на гривень 12, щоб продовжувати роботу на цьому маршруті, бо з кінця в кінець - 17 км», – сказав Ігор Голубович.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку заборонили їздити центром міста маршрутці №251. У Волинській ОДА розповіли, що підстав для такого рішення не було.Про це йдеться у сюжеті UA:Волинь Нагадаємо, на сесії Луцькради від 29 листопада маршрутці «Луцьк-Підгайці»Лучани по-різному реагують на цю заборону.«Як це – людям, які добираються до роботи, Луцькводоканал, автодор, школа, люди, які кожен день відвозять і привозять дітей?», – запитує лучанкаА житель містазауважив, що особисто йому це не заважає, навіть навпаки: маршрутка буде менше зупинятися, і, відповідно, швидше їздити.Начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської радирозповів: міжміські автобуси завантажують центр міста та псують екологію.«У нас є рішення міської ради від липня 2007 року, де встановлено заборону проїзду по центральних вулицях автобусів міського і міжміського сполучення», – каже посадовець.Натомість очільниця департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДАкаже, що міська рада сама ж погодила 251-ий маршрут центральними вулицями міста.«З перевізником уклали договір терміном на п'ять років. Видано усі дозвільні документи: договір, дозвіл, розклад, паспорт маршруту, згідно з яким передбачено курсування автобусу на центральних вулицях міста Луцька», – зазначила Наталія Остапкович.Перевізникрозповів, що вартість проїзду містом місту нині становить – 5 гривень, за містом з 1 грудня 2018 – 7 гривень.«Якщо нас знімуть з (проспекту, – ред.) Волі, нам не рентабельно буде їздити, може оставимо три-чотири частини; якщо у нас не буде за що заправити машину, на запчастини, – ми їздити не будемо.2 роки тому, коли ми виставлялися на маршрут 25, то враховували рентабельність із погодження місцевої влади. Якщо будемо їхати низом, то частина клієнтів відпаде. Це несе за собою вимушений проїзд на гривень 12, щоб продовжувати роботу на цьому маршруті, бо з кінця в кінець - 17 км», – сказав Ігор Голубович.

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