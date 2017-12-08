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За місяць на Волині зловили півсотні «рибних» порушників

За місяць на Волині зловили півсотні «рибних» порушників
На Волині за місяць спіймали півсотні рибалок-порушників.

В період з 1 по 30 листопада працівники Волинського рибоохоронного патруля спільно із громадськими інспекторами провели 35 рибоохоронних рейдів, - повідомили у Держрибагентстві.

В результаті викрили 45 порушень природоохоронного законодавства. В тому числі: 18 грубих правопорушень за ч. 4 ст. 85 КУпАП, 23 - за ч. 3 ст. 85 КУпАП та два - за ст. 88-1 КУпАП.

Крім цього, склали два безгосподарських акти, згідно з якими вилучили 22 од. сітних знарядь лову.

Протягом місяця інспектори затримали 43 порушників. До судів направили 20 справ для вирішення питання про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

У громадян вилучили 15 сіток, 3 остроги та 21,5 кг водних біоресурсів. В результаті незаконного вилову водних біоресурсів завдано збитків рибному господарству України на суму 2 801 грн.

Так, 22 листопада на водосховищі в м. Ковель інспектори задокументували порушення правил рибальства. Використовуючи сітку та човен, чоловік добув 15 кг товстолоба (9 екз). Завдано збитків у розмірі 2 295 грн.

Вранці 26 листопада на заплаві р. Стир, в урочищі «Чебені», поблизу с. Кобче Рожищенського району затримали двох порушників. Громадяни за допомогою двох риболовецьких сіток впіймали рибу в такій кількості: карась сріблястий - 8 екз., плітка - 2 екз. та лящ - 1 екз. Збитки склали 476 грн.

На них оформили адмінматеріали за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

За місяць на Волині зловили півсотні «рибних» порушників
За місяць на Волині зловили півсотні «рибних» порушників

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Теги: риба, браконьєри
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