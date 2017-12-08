За місяць на Волині зловили півсотні «рибних» порушників

На Волині за місяць спіймали півсотні рибалок-порушників.В період з 1 по 30 листопада працівники Волинського рибоохоронного патруля спільно із громадськими інспекторами провели 35 рибоохоронних рейдів, - повідомили у Держрибагентстві.В результаті викрили 45 порушень природоохоронного законодавства. В тому числі: 18 грубих правопорушень за ч. 4 ст. 85 КУпАП, 23 - за ч. 3 ст. 85 КУпАП та два - за ст. 88-1 КУпАП.Крім цього, склали два безгосподарських акти, згідно з якими вилучили 22 од. сітних знарядь лову.Протягом місяця інспектори затримали 43 порушників. До судів направили 20 справ для вирішення питання про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.У громадян вилучили 15 сіток, 3 остроги та 21,5 кг водних біоресурсів. В результаті незаконного вилову водних біоресурсів завдано збитків рибному господарству України на суму 2 801 грн.Так, 22 листопада на водосховищі в м. Ковель інспектори задокументували порушення правил рибальства. Використовуючи сітку та човен, чоловік добув 15 кг товстолоба (9 екз). Завдано збитків у розмірі 2 295 грн.Вранці 26 листопада на заплаві р. Стир, в урочищі «Чебені», поблизу с. Кобче Рожищенського району затримали двох порушників. Громадяни за допомогою двох риболовецьких сіток впіймали рибу в такій кількості: карась сріблястий - 8 екз., плітка - 2 екз. та лящ - 1 екз. Збитки склали 476 грн.На них оформили адмінматеріали за ч. 4 ст. 85 КУпАП.