Хто додатково матиме пільги на проїзд у Луцьку

У Луцьку затвердили перелік категорій громадян, яким додатково надаватимуться пільги при здійсненні перевезень пасажирів у автобусах на міських маршрутах у 2019 році.Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.Пільговий проїзд при пред’ явленні відповідного посвідчення отримають:- особи з інвалідністю внаслідок війни (з одним супроводжуючим особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи);- учасники бойових дій;- особи, на котрих поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого);- дитина з інвалідністю до 18-х років (із одним супроводжуючим) та діти з інвалідністю першої та другої груп (з одним супроводжуючим дитини з інвалідністю першої групи);- особи з інвалідністю по зору й особи з інвалідністю першої та другої груп із ураженням опорно-рухового апарату (з одним супроводжуючим особи з інвалідністю першої групи);- постраждалі від аварії на ЧАЕС першої категорії й учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС другої категорії;- ветерани ОУН-УПА;- особи, визнані жертвами нацистських переслідувань і потерпілі від політичних репресій;- почесні громадяни міста Луцька;- бійці-добровольці АТО;- постраждалі учасники Революції гідності;- вдови осіб із особливими заслугами;- громадяни, котрим за рішенням виконавчого комітету міської ради видали посвідчення на право безоплатного проїзду в міських автобусах;- працівники Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.