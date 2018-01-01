Хто додатково матиме пільги на проїзд у Луцьку
Сьогодні, 09:46
У Луцьку затвердили перелік категорій громадян, яким додатково надаватимуться пільги при здійсненні перевезень пасажирів у автобусах на міських маршрутах у 2019 році.
Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Пільговий проїзд при пред’ явленні відповідного посвідчення отримають:
- особи з інвалідністю внаслідок війни (з одним супроводжуючим особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи);
- учасники бойових дій;
- особи, на котрих поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого);
- дитина з інвалідністю до 18-х років (із одним супроводжуючим) та діти з інвалідністю першої та другої груп (з одним супроводжуючим дитини з інвалідністю першої групи);
- особи з інвалідністю по зору й особи з інвалідністю першої та другої груп із ураженням опорно-рухового апарату (з одним супроводжуючим особи з інвалідністю першої групи);
- постраждалі від аварії на ЧАЕС першої категорії й учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС другої категорії;
- ветерани ОУН-УПА;
- особи, визнані жертвами нацистських переслідувань і потерпілі від політичних репресій;
- почесні громадяни міста Луцька;
- бійці-добровольці АТО;
- постраждалі учасники Революції гідності;
- вдови осіб із особливими заслугами;
- громадяни, котрим за рішенням виконавчого комітету міської ради видали посвідчення на право безоплатного проїзду в міських автобусах;
- працівники Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
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Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Пільговий проїзд при пред’ явленні відповідного посвідчення отримають:
- особи з інвалідністю внаслідок війни (з одним супроводжуючим особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи);
- учасники бойових дій;
- особи, на котрих поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого);
- дитина з інвалідністю до 18-х років (із одним супроводжуючим) та діти з інвалідністю першої та другої груп (з одним супроводжуючим дитини з інвалідністю першої групи);
- особи з інвалідністю по зору й особи з інвалідністю першої та другої груп із ураженням опорно-рухового апарату (з одним супроводжуючим особи з інвалідністю першої групи);
- постраждалі від аварії на ЧАЕС першої категорії й учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС другої категорії;
- ветерани ОУН-УПА;
- особи, визнані жертвами нацистських переслідувань і потерпілі від політичних репресій;
- почесні громадяни міста Луцька;
- бійці-добровольці АТО;
- постраждалі учасники Революції гідності;
- вдови осіб із особливими заслугами;
- громадяни, котрим за рішенням виконавчого комітету міської ради видали посвідчення на право безоплатного проїзду в міських автобусах;
- працівники Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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