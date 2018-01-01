Скільки батькам доведеться платити за харчування дошкільнят у Луцьку

У Луцьку затвердили грошові норми витрат та розмір батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти.Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління освітирозповіла, що з 1 січня грошові норми витрат на харчування однієї дитини в день у групах загального розвитку закладах дошкільної освіти та в закладі дошкільної освіти № 36 будуть: для дітей віком до 3-х років – 25,00 грн; для дітей віком від 3-х до 7-ми років (в тому числі для дітей класів віком 6 років) – 30,00 грн; для дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: до 3-х років – 25,00 грн, від 3-х до 7-ми років – 30,00 грн.У санаторному закладі дошкільної освіти № 29: для дітей віком до 3-х років – 35,00 грн; для дітей віком від 3-х до 7-ми років – 40,00 грн.У групах компенсуючого типу закладів дошкільної освіти №№ 5, 9, 21, 39, 38: для дітей віком до 3-х років – 25,00 грн; для дітей віком від 3-х до 7-ми років – 30,00 грн.У закладі дошкільної освіти № 28: в групах з цілодобовим перебуванням дітей – 40,00 грн; в групах з 12-годинним перебуванням дітей – 30,00 грн.Батьки та особи, які їх заміняють, вноситимуть плату за харчування дітей у закладі дошкільної освіти у розмірі 60 % від вартості харчування на день. Однак оплату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у розмірі 50% зменшать для батьків, у сім’ях яких є троє і більше дітей.Для дітей закладів дошкільної освіти з сімей, які належать до інших територіальних громад, батьківська плата становитиме 100 % від вартості за харчування на день.Безкоштовно у дитсадках годуватимуть дітей:- військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених у відповідності до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, – на період їх відрядження для участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (на підставі довідок, наказів тощо, виданих відповідними уповноваженими органами). Дозволити переносити термін безкоштовного харчування дітей з моменту надання відповідних документів на визначену кількість днів, що відповідає періоду перебування батьків в районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;- загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;- осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (на підставі копії відповідного посвідчення);- працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;- у сім’ях, де сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України;- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю;- у санаторному закладі дошкільної освіти (групах) – для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах), інклюзивних групах – для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.