Батьків «нелуцьких» дітей хочуть змусити платити за їх навчання у місті

У Луцьку таки планують розглянути питання про введення плати за навчання дітей у місті з навколишніх сіл.Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.Під час доповіді начальника управління освітищодо грошових витрат та розмір батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти член виконкомупоцікавився, чи готові громади виділяти кошти на харчування дітей не з Луцька у дитсадках.Зіновія Лещенко повідомила, що нині тривають переговори. 11 грудня на позачерговій сесії міської ради планують розглянути це питання, адже в дитсадках міста навчаються 490 «нелуцьких» дітей. А в черзі на навчання перебувають 900 дітей.«5 садочків Луцька працюють на дітей із навколишніх сіл, а місто за це платить», - підкреслив секретар міськради