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Батьків «нелуцьких» дітей хочуть змусити платити за їх навчання у місті

Батьків «нелуцьких» дітей хочуть змусити платити за їх навчання у місті
У Луцьку таки планують розглянути питання про введення плати за навчання дітей у місті з навколишніх сіл.

Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.

Під час доповіді начальника управління освіти Зіновії Лещенко щодо грошових витрат та розмір батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти член виконкому Михайло Щур поцікавився, чи готові громади виділяти кошти на харчування дітей не з Луцька у дитсадках.

Зіновія Лещенко повідомила, що нині тривають переговори. 11 грудня на позачерговій сесії міської ради планують розглянути це питання, адже в дитсадках міста навчаються 490 «нелуцьких» дітей. А в черзі на навчання перебувають 900 дітей.

«5 садочків Луцька працюють на дітей із навколишніх сіл, а місто за це платить», - підкреслив секретар міськради Григорій Пустовіт.

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Теги: батьки, плата, учні, діти
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