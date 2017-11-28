Батьків «нелуцьких» дітей хочуть змусити платити за їх навчання у місті
Сьогодні, 10:07
У Луцьку таки планують розглянути питання про введення плати за навчання дітей у місті з навколишніх сіл.
Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Під час доповіді начальника управління освіти Зіновії Лещенко щодо грошових витрат та розмір батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти член виконкому Михайло Щур поцікавився, чи готові громади виділяти кошти на харчування дітей не з Луцька у дитсадках.
Зіновія Лещенко повідомила, що нині тривають переговори. 11 грудня на позачерговій сесії міської ради планують розглянути це питання, адже в дитсадках міста навчаються 490 «нелуцьких» дітей. А в черзі на навчання перебувають 900 дітей.
«5 садочків Луцька працюють на дітей із навколишніх сіл, а місто за це платить», - підкреслив секретар міськради Григорій Пустовіт.
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Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Під час доповіді начальника управління освіти Зіновії Лещенко щодо грошових витрат та розмір батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти член виконкому Михайло Щур поцікавився, чи готові громади виділяти кошти на харчування дітей не з Луцька у дитсадках.
Зіновія Лещенко повідомила, що нині тривають переговори. 11 грудня на позачерговій сесії міської ради планують розглянути це питання, адже в дитсадках міста навчаються 490 «нелуцьких» дітей. А в черзі на навчання перебувають 900 дітей.
«5 садочків Луцька працюють на дітей із навколишніх сіл, а місто за це платить», - підкреслив секретар міськради Григорій Пустовіт.
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