Скандальному луцькому бару дозволили «гудіти» до ранку
Сьогодні, 10:25
Кафе-бару «Стара підкова», знаному серед лучан як «Техас», затвердили графік роботи.
Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Бар знаходиться в історичній частині Луцька – на вулиці Данила Галицького, 1а.
Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай повідомила, що з 1 січня «Техасу» хочуть дозволити працювати з 20:00 до 05:00.
Члени виконкому двічі не підтримали проект рішення, однак згодом повернулися до розгляду питання. Більшість дозволила працювати «Техасу» до 5:00.
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Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Бар знаходиться в історичній частині Луцька – на вулиці Данила Галицького, 1а.
Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай повідомила, що з 1 січня «Техасу» хочуть дозволити працювати з 20:00 до 05:00.
Члени виконкому двічі не підтримали проект рішення, однак згодом повернулися до розгляду питання. Більшість дозволила працювати «Техасу» до 5:00.
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