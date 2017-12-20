Скандальному луцькому бару дозволили «гудіти» до ранку





Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.



Бар знаходиться в історичній частині Луцька – на вулиці Данила Галицького, 1а.



Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай повідомила, що з 1 січня «Техасу» хочуть дозволити працювати з 20:00 до 05:00.



Члени виконкому двічі не підтримали проект рішення, однак згодом повернулися до розгляду питання. Більшість дозволила працювати «Техасу» до 5:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кафе-бару «Стара підкова», знаному серед лучан як «Техас», затвердили графік роботи.Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.Бар знаходиться в історичній частині Луцька – на вулиці Данила Галицького, 1а.Начальник управління розвитку підприємництва та рекламиповідомила, що з 1 січня «Техасу» хочуть дозволити працювати з 20:00 до 05:00.Члени виконкому двічі не підтримали проект рішення, однак згодом повернулися до розгляду питання. Більшість дозволила працювати «Техасу» до 5:00.

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