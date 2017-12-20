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Скандальному луцькому бару дозволили «гудіти» до ранку

Скандальному луцькому бару дозволили «гудіти» до ранку
Кафе-бару «Стара підкова», знаному серед лучан як «Техас», затвердили графік роботи.

Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.

Бар знаходиться в історичній частині Луцька – на вулиці Данила Галицького, 1а.

Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай повідомила, що з 1 січня «Техасу» хочуть дозволити працювати з 20:00 до 05:00.

Члени виконкому двічі не підтримали проект рішення, однак згодом повернулися до розгляду питання. Більшість дозволила працювати «Техасу» до 5:00.

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Теги: Стара підкова, Техас, робота
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