Луцькому «Порт City» дозволили працювати цілодобово
Сьогодні, 10:24
У Луцьку ТРЦ «Порт City» дозволили працювати у цілодобовому режимі.
Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Цілодобово у торгово-розважальному центрі працюватимуть: багатофункціональна арена, кафе в боулінгу, кафе кінокомплексу, кінокомплекс та кафе в ньому, а також автостоянки.
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Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Цілодобово у торгово-розважальному центрі працюватимуть: багатофункціональна арена, кафе в боулінгу, кафе кінокомплексу, кінокомплекс та кафе в ньому, а також автостоянки.
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