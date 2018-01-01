Луцькому «Порт City» дозволили працювати цілодобово





Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.



Цілодобово у торгово-розважальному центрі працюватимуть: багатофункціональна арена, кафе в боулінгу, кафе кінокомплексу, кінокомплекс та кафе в ньому, а також автостоянки.

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