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«Промінь» у Луцьку працюватиме цілодобово

«Промінь» у Луцьку працюватиме цілодобово
Луцькому розважальному центру «Промінь» погодили режим роботи на наступний рік.

Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.

Із 1 січня 2019 року багатофункціональна арена, кафе в боулінгу, кафе кінокомплексу та сам кінокомплекс у РЦ «Промінь» працюватимуть цілодобово.

Окрім того, цілодобово працюватиме й парковка поблизу «Променя».

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Теги: РЦ «Промінь»
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