«Промінь» у Луцьку працюватиме цілодобово
Сьогодні, 10:45
Луцькому розважальному центру «Промінь» погодили режим роботи на наступний рік.
Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Із 1 січня 2019 року багатофункціональна арена, кафе в боулінгу, кафе кінокомплексу та сам кінокомплекс у РЦ «Промінь» працюватимуть цілодобово.
Окрім того, цілодобово працюватиме й парковка поблизу «Променя».
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Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Із 1 січня 2019 року багатофункціональна арена, кафе в боулінгу, кафе кінокомплексу та сам кінокомплекс у РЦ «Промінь» працюватимуть цілодобово.
Окрім того, цілодобово працюватиме й парковка поблизу «Променя».
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