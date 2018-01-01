«Промінь» у Луцьку працюватиме цілодобово





Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.



Із 1 січня 2019 року багатофункціональна арена, кафе в боулінгу, кафе кінокомплексу та сам кінокомплекс у РЦ «Промінь» працюватимуть цілодобово.



Окрім того, цілодобово працюватиме й парковка поблизу «Променя».

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