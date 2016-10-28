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У Луцьку по-новому розміщуватимуть кіоски

У Луцьку по-новому розміщуватимуть кіоски
У Луцьку затвердили нові правила розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста.

Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз повідомив, що основна зміна – встановлення тимчасових споруд здійснюватиметься на умовах конкурсу. Його суть полягатиме в тому, що той підприємець, який запропонує найвищу ціну за оренду – переможе та отримає дозвіл на розміщення МАФу.

Також кожен заклад громадського харчування, який захоче встановити літній майданчик, не йтиме на конкурс, він буде йти за загальною процедурою через рішення виконкому.

«Якщо ми будемо оголошувати конкурс, то будемо зазначати, якою бачимо торгівлю в центрі міста: торгівлю кавою чи морозивом, а не пивом чи рибою. Тобто, вказуватимемо функціональне призначення», - зауважила начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко.

Веніамін Туз розповів, що також заборонять ставити МАФи на зелених зонах у місті. Однак Ігор Алєксєєв каже, що такого механізму у нових правилах не передбачили.

«Як я маю пояснити, що крім небажання голосувати за встановлення гадюшників на газонах, більше норми немає? Підприємцям треба пояснити, що вони апріорі не зможуть поставити "наливайку" біля садка, бо це суперечить правилам», - обурився він.

Головний архітектор Луцька відзначив, що також розробили програму естетичного впорядкування міста. Відповідно до неї визначать конкретні місця, де будуть знаходитися тимчасові споруди. Напрацюють й концепцію зовнішнього вигляду МАФів.

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Теги: кіоски, Луцьк
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